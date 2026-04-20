Así es la sencilla casa a la que se mudó Thiago Medina tras separarse de Daniela Celis: las fotos

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"Sin", subió el ex GH junto al emoji de una boca con su boca tapada, evitando dar demasiadas preciones de sus sentimientos y guardándose palabras.

En las fotos que compartió Thiago se puede ver que se trata de un lindo espacio, humilde, muy luminoso y con espacio ideal para poder estar con tranquilidad solo y también acompañado de sus hijas.

Se ve un living comedor con salida a un patio donde se encontraba un tender con ropa secándose, una mesa y una escalera de madera que conecta con su habitación, que se encuentra en la parte superior de la casa.

En este nuevo hogar el ex GH encarará una nueva etapa en su vida luego de lo que fue el grave accidente en moto que sufrió a fines de 2025 y por el que estuvo varias semanas internado.

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Daniela Celis confesó por qué Thiago Medina decidió irse de la casa donde vivían

Daniela Celis se refirió al aire enprograma Patria y Familia de Luzu a las razones por las que Thiago Medina decidió irse de la casa donde vivían junto a sus dos hijas, Laia y Aimé.

"Les digo la verdad a ustedes: Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita, todo”, comentó Pestañela, generando la sorpresa de todos en el estudio.

Y explicó sobre esa importante decisión del padre de sus hijas: "Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó y decidió como tomar el paso de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa. Está con un pie acá y allá”.

Sobre cómo tomó esta decisión, Daniela Celis fue sincera y lo apoyó públicamente: “Estamos todos contentos porque es el bien para la familia”.

“Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación, con su cama y ropero, y yo la mía, teníamos una cuna cada uno y en la noche intercambiábamos los bebés”, cerró la ex Gran Hermano sobre la idea de su ex de la casa donde vivían en familia.