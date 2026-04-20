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El polémico comentario de Fabio Agostini al irse de Gran Hermano que rompió el reglamento: "Lo voy a decir igual"

Antes de retirarse de la casa de Gran Hermano, Fabio Agostini lanzó una sorpresiva frase que sorprendió a todos lo participantes y que instaló una gran polémica en el exterior.

20 abr 2026, 08:00
El polémico comentario de Fabio Agostini al irse de Gran Hermano que rompió el reglamento: Lo voy a decir igual
El polémico comentario de Fabio Agostini al irse de Gran Hermano que rompió el reglamento: Lo voy a decir igual

El polémico comentario de Fabio Agostini al irse de Gran Hermano que rompió el reglamento: "Lo voy a decir igual"

Fabio Agostini se retiró el domingo por la noche de la casa de Gran Hermano Generación Dorada después de permanecer durante una semana en la convivencia con los participantes, la cual resultó de la mejor manera y se insertó rápidamente en el grupo.

Lo cierto es que sus últimas palabras al despedirse de sus compañeros generaron un enorme revuelo y también después entre los participantes, al aportar información del exterior.

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"La verdad es que los voy a extrañar. Si no fuera que tengo la otra casa allá, me hubiera encantado seguir con ustedes porque me cag.. de risa", dijo primero mirando a todos en el jardín en medio de la despedida.

Y luego alertó lo que se venía: "Me dijeron que no lo diga, pero lo voy a decir igual". Y ahí, mirando fijo a Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia, el español reveló: "Felicidades a ustedes dos. Me habló el presentador y me dijo que son unos capos. Que se hizo muy viral un streaming que hicieron conmigo y que está todo el mundo hablando de eso".

Esto tiene que ver con que en una de sus comunicaciones con Telemundo, el conductor de ese programa le confió que en Estados Unidos tuvo mucha repercusión uno de los momentos donde él hablaba con ellos dos en el stream.

Esto puede considerarse como una falta grave y romper el aislamiento con datos de lo que ocurre en el exterior dado que ahora se sabe la repercusión que tendría el programa y ese momento particular en el afuera y cada uno analiza en su interior cómo repercuten sus acciones en los televidentes.

"Te vamos a extrañar perro", le dijo Emanuel a Fabio, quien no hizo caso a la recomendación que le dieron e igual se mandó con un polémico comentario con importante información extra del afuera.

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Fabio Agostini besó a Luana Fernández frente a Franco Zunino y estalló el escándalo en Gran Hermano

En el contexto de una prueba semanal en Gran Hermano, Fabio Agostini se animó y le dio un beso a Luana Fernández, justo frente a Franco Zunino, con quien la morocha estuvo cerca desde el inicio del reality.

Durante una de las corridas, el español sorprendió al acercarse a Luana y darle un beso justo cuando Franco Zunino estaba a pocos metros.

La escena no hizo más que confirmar la tensión que ya se percibía desde el ingreso del joven modelo a la casa, quien había generado interés en la modelo incluso antes de conocerse cara a cara.

El gesto tomó mayor dimensión porque Fabio y Zunino compartían equipo en la consigna por el presupuesto, lo que agregó un condimento extra a la situación.

El beso, que a simple vista pareció más intenso, en realidad fue en la comisura de los labios, aunque eso no evitó las reacciones dentro de la casa. “¡Pero comele la boca!”, exclamó Emanuel Di Gioia, testigo directo del romántico y sorpresivo momento.

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