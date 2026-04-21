Ni Ian Lucas ni Nico Occhiato: se confirmó quién es el nuevo conductor de Popstars

"Después de haber conducido en El Trece, Como anillo al dedo, vuelve con Popstars a Telefe. Ya está la convocatoria a los participantes pero van a empezarle a darle más máquina", agregó sobre la estrategia del canal de las pelotas en potenciar desde los próximos días el anuncio del regreso de Popstars al aire, que cuenta con la producción de Gustavo Yankelevich.

De aquel programa musical salieron dos grupos con mucha repercusión como lo fueron Bandana formado por Lissa Vera, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldi e Ivonne Guzmán, y Mambrú con Gerónimo Rauch, Emanuel Ntaka, Germán Tripel, Milton Amadeo y Pablo Silberberg.

nico vazquez

La historia de Popstars y cómo será su regreso a Telefe

Telefe anunció el regreso del histórico reality show Popstars a fines de 2025. El programa, que marcó a toda una generación y dio origen a exitosos grupos como Bandana y Mambrú, volverá a la pantalla en 2026, despertando gran expectativa entre los fanáticos del formato.

El certamen cambió la historia de la televisión argentina hace 25 años, y encendió los sueños de toda una generación. Fue el primer gran docu-reality musical del país, el que descubrió talentos, creó ídolos y demostró que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden volverse realidad.

Después de tanta espera, finalmente el programa regresa al canal de las pelotitas para descubrir nuevas voces, revelar nuevos talentos y volver a hacer vibrar al país como solo un gran show puede hacerlo.

Con una mirada renovada, una estética actualizada y el mismo espíritu que lo caracterizó, Popstars vuelve para emocionar con las voces, las historias y los sueños de una nueva generación.

El escenario donde todo puede comenzar se enciende nuevamente, convocando a chicas de todo el país que quieran bailar, cantar y brillar, con la oportunidad de cumplir el sueño de convertirse en una estrella pop.

La producción de Popstars estuvo a cargo de RGB Entertainment y así se produjeron dos temporadas. La primera en 2001, Popstars: tu show está por empezar, donde solo participan mujeres y se formó Bandana. La segunda temporada de 2002 Popstars: Tu show, es la versión masculina del cual nació Mambrú.