Gran Hermano: el secreto que Brian Sarmiento le susurró al oído a Danelik tras su eliminación y desató misterio

La respuesta de Danelik no tardó en llegar. Visiblemente movilizada, no logró contener la emoción y rompió en llanto al despedirse de él. Entre abrazos intensos y un beso cargado de sentimiento, la joven dejó en evidencia cuánto significaba su presencia dentro de la casa, donde había encontrado en él uno de sus mayores respaldos.

Pero la eliminación no solo impactó en el plano sentimental. La salida de Brian Sarmiento también expuso con claridad la grieta que divide a los jugadores. Por un lado, Yipio, Manuel, Daniela y Pincoya celebraron con entusiasmo haber superado a uno de sus rivales más fuertes. En contraposición, el grupo conformado por Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández, Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia mostró su desazón ante la partida.

En este contexto, el reality atraviesa una instancia decisiva, donde cada movimiento puede alterar el rumbo del juego. Las alianzas comienzan a modificarse y la tensión escala a medida que se acerca la final. En paralelo, se suma una nueva incógnita: el rol que asumirá Gladys La Bomba Tucumana, quien ingresó recientemente en reemplazo de La Maciel, tras su salida voluntaria de la competencia. Su posicionamiento podría ser determinante en el equilibrio de fuerzas dentro de la casa.

Abrazo Brian Sarmiento y Danelik - cpatura GH

Cuál fue la foto que desató un escándalo en Gran Hermano tras la acusación de que Brian Sarmiento habría escupido la comida de sus compañeros

En la previa a su eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Brian Sarmiento volvió a quedar bajo la lupa dentro del reality, pero esta vez por un episodio que generó fuerte rechazo. Durante el fin de semana, comenzó a circular en redes una acusación tan polémica como desagradable: aseguran que el exfutbolista habría tenido un gesto repudiable con la comida de otros participantes, lo que encendió un escándalo inmediato.

El foco de la controversia se trasladó rápidamente a X, donde se viralizó una imagen que lo muestra en la cocina de la casa. En la captura, se lo ve aparentemente dejando caer algo desde su boca sobre un plato mientras se encontraba lavando utensilios, una situación que despertó todo tipo de interpretaciones y críticas por parte de los usuarios.

A partir de esa publicación, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Muchos internautas no solo apuntaron contra ese momento puntual, sino que también aseguraron haber percibido conductas similares en otras oportunidades, lo que agravó aún más la polémica alrededor de Sarmiento.

Brian Sarmiento

“No es la primera vez que lo hace. Larga escupitajos en la bacha”, “Es inmundo y da muchísimo asco”, fueron algunos de los comentarios más contundentes que comenzaron a replicarse en redes sociales, donde incluso hubo quienes reclamaron sanciones ejemplares para el participante por su comportamiento.

Este nuevo episodio impacta de lleno en la imagen de Brian Sarmiento, quien ya venía siendo uno de los concursantes más señalados por sus actitudes dentro de la casa. Si bien fuera del programa aún conserva el respaldo de algunos seguidores que lo acompañan desde su etapa como futbolista, su desempeño en el reality parece haber deteriorado fuertemente su perfil frente al público.

En paralelo, el conflicto estalla en un momento clave para su continuidad en el juego. Luego de que Gran Hermano decidiera anular la fulminante que había lanzado contra Pincoya, el exjugador terminó igualmente en placa, quedando expuesto a la decisión del público.

De esta manera, en una semana cargada de tensión, con críticas en aumento y un escenario cada vez más adverso, Sarmiento quedó en el centro de todas las miradas lo que de alguna manera disparó su salida de la competencia.