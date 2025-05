Yanina Latorre dio detalles de la dramática revinculación de Mauro Icardi con sus hijas: "Le tienen pánico"

"Para las chicas eso es un drama. En un momento le dijeron a Icardi: '¿dónde están durmiendo los chicos de Eugenia?' Y él le dice 'en los cuartos de ustedes'. '¿Y por qué no están en los cuartos de invitados?', le preguntaron las chicas. 'Porque están muy apretaditos', le respondió el futbolista", detalló la comunicadora.

Además, la angelita relató que las hijas le pidieron al delantero de Galatasaray que les traiga algunos objetos de la mudanza: "Él le dijo 'yo la mudanza no se las voy a llevar, porque ustedes van a venir acá conmigo'. Las chicas le tienen pánico a la restitución internacional".

En otra parte, Latorre explicó sobre la conversación qur tuvo el deportista con sus hijas: "La doctora Matera está en la conversación, pero con la cámara tapada, como controlando sobre lo que están hablando. Cuando terminó la charla a él le pidió que por un tiempo dejara de subir contenido con los hijos de la China, porque las hijas no pueden estar con él por culpa de él. Él no está facilitando la revinculación, no cumple con lo que el juez y el ministerio pide".

El esperanzador paso que dio Mauro Icardi en la revinculación de sus hijas desde Turquía

Mauro Icardi pudo dar un gran paso en la revinculación con sus dos hijas desde Turquía luego de lo que fue aquel episodio a principios de abril donde la presencia de la China Suárez en el encuentro con las niñas lo complicó todo, reavivando la guerra con Wanda Nara.

Virginia Gallardo contó en el programa Mujeres Argentinas (El Trece) como se dio el último y reciente contacto del futbolista con las pequeñas mientras se encuentra en Turquía, donde participó de los festejos del club Galatasaray campeón.

"Finalmente se llevó a cabo esta revinculación inicial. Pudieron hacer el encuentro el lunes vía zoom. Mauro Icardi desde Turquía, las niñas desde acá, es un primer contacto pero da muy buenas señales", indicó la panelista.

Y remarcó sobre esta importante acción que puede ser un antes y un después de cara al futuro: "Creo que vamos camino a normalizar todo si Dios quiere".

Además, contó el motivo por el que la China Suárez, quien está con Mauro Icardi en Turquía junto a sus tres hijos, debe volver en una fecha particular a la Argentina.

"¿Adivinen qué va a pasar este 28 (de mayo)? La señora China Suárez tiene que volver a la Argentina con sus niños para continuar la escolaridad", explicó Gallardo.