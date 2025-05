Lucía quebró en llanto al ver a Tato hablar de su amistad en Gran Hermano 2024

“La voy a extrañar mucho. Qué pendeja. A veces me miraba y se reía. Yo no hacía nada y se reía. La amo. Posta que me alegraba la casa. Y fue re loco porque cuando yo estaba re serio, mi familia me manda la palabra 'divertite' y aparece Luchi. Fue muy loco porque salió Luci y entró Luchi”, comentaba Algorta con Luz en el video que le presentaron.

Cuando finalizó el video, la joven se conmovió hasta las lágrimas. "Fueron muy importantes para mí ahí adentro", expresó con la voz entrecortada.

Se pudrió todo entre Sandra y Eugenia en Gran Hermano: gritos, insultos y escándalo

En las últimas horas se vivió un momento de enorme tensión en la casa de Gran Hermano 2024 y todos los participantes quedaron en shock.

¿Qué ocurrió? Sandra Priore y Eugenia Ruiz protagonizaron un cruce feroz, donde no faltaron gritos e insultos de ambas partes.

El conflicto se generó porque la mujer de La Plata preparó una comida especial para Tato, que tiene restricciones alimentarias, mientras aún faltaba para dejar lista la comida de los demás jugadores.

Selva y Eugenia empezaron a chicanear a Sandra por el gesto con Tato. "A Sandra le sale la locura por Tatín!", exclamó la uruguaya.

"¡Ay, que rompe caje... que son! ¿Lo pueden dejar en paz?", contestó la mujer de La Plata.

"Vos dejá de joder... con lo chupamedias que sos de Tato. ¡Olfa, olfa, olfa!", respondió Eugenia y remarcó: "Lo único que digo es que yo tengo hambre y veo que Tato se está comiendo una parva de fideos... podría esperar".

"Todos podemos manejar la ansiedad... amor", fue la reacción de Sandra. "Vos la manejas, yo no. Estoy caga... de hambre. Te pasas de cínica y de falsa", la cruzó Eugenia.

El conflicto fue creciendo. Sandra y Eugenia terminaron a los gritos. "Andá a lavarte el ort... No vas a poder. Como entraste, vas a salir... besito!", exclamó la mujer de La Plata, que decidió irse para no seguir confrontando.