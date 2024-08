La furia de Florencia Peña ante las versiones de su supuesto vínculo con Alberto Fernández: "No me rompan más"

fabiola-yanez-tamara-pettinato-y-alberto-fernandez.jpg

Acto seguido, pidió visiblemente molesta que no la involucren. “No me hagan entrar por la ventana con una mentira, lo que tuve que ver ya lo aclaré. Fui a una reunión de trabajo, a una reunión la misma semana que fueron capos de todos lados, Tinelli, Adrián Suar, Luis Brandoni, Gallardo. Estuvieron todos los representantes de industrias”, expresó enérgica.

Y arremetió verborrágica: “¿A quién se le ocurre pensar que porque yo tengo una reunión con quien en ese momento era el presidente por una cuestión puntual yo no fui a una reunión, fui a hacer un pete, ¿en qué cabeza puede caber?”.

Florencia Peña explicó por qué salió a hablar nuevamente sobre su visita a Olivos en plena pandemia

“Salí porque los medios estaban escribiendo y esos chats de los que hablan no son chats, los di yo hace tres años con Polino para mostrar cómo llegué yo a esa reunión”, explicó entonces Florencia Peña ante los micrófonos de LAM sobre su descargo en el programa radial de Andy Kusnetzoff. En tanto sobre el video de Tamara Pettinato, la actriz fue tajante: “No quiero opinar de nada, hoy estoy para defenderme yo. No tengo nada que ocultar y soy una mina que me la he bancado siempre y lo saben”.

Fue allí que la actriz remarcó: “Nunca me siento en una entrevista y digo ‘de esto no hablo’. Hablo, doy la cara, pongo el pecho porque así fui siempre. Vine hoy a hablar porque dije ‘basta loco’”, así como remarcó: “Son 43 años y no es tan fácil voltearme, no lo pudieron hacer hasta ahora y te juro que no lo van a hacer”.

Florencia Peña descargo por visita a Olivos en pandemia - captura Intrusos.jpg

“Esto se cae rápido, ¿qué video? No hay video. Cómanse los pochoclos los que los compraron porque no va a haber video”, aseguró con su característico humor ácido y preguntó picante: “¿A ustedes les parece que si hubiera video no hubiese salido? El primero que habría salido hubiese sido el mío”.

Por último al ser consultada sobre la persona de Alberto Fernández, Florencia Peña fue contundente: “Una decepción total, lo lamento mucho. Sobre todo, porque yo tengo ideas afines a lo que él representa, pero yo no puedo defender personas, defiendo ideas”.