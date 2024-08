Flor Peña rompió el silencio y habló del video con Alberto Fernández: "Lo que quiero decir es..."

En la lista de visitas de la residencia figuraba el nombre de Florencia Peña. En más de una oportunidad, la actriz reveló que le pidió una reunión a Alberto Fernández para hablar de la situación crítica que estaban atravesando los artistas.

Sin embargo, ante tras la aparición del video de Tamara Pettinato, hay quienes cuestionaron la versión que dio la ex Casados con hijos sobre el motivo de su visa a la Quinta de Olivos.

Incluso se llegó a rumorear que podría aparecer un video de Florencia en la Casa Rosada, en una situación comprometedora. En una nota con Andy Kusnetsof en Peros de la Calle por Urbana Play, la actriz rompió el silencio.

"El pensamiento de que yo, por haber ido a una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con quien era presidente o con quien fuera, porque yo como por el lugar que ocupo en mi medio, me junto con un montón de hombres en reuniones; es solamente haciendo un pe…”, comenzó diciendo.

“Esa es la única razón por la cual yo me puedo juntar con un hombre a solas, haciendo un pe... O sea, el estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron en ese momento fue tan cruel y tan dura que hasta el colectivo 60 me apoyó", siguió.

Además, Flor advirtió que dio pruebas que confirmar el motivo de su reunión con Alberto. "Yo mostré los chats que había tenido con él, donde yo le pedía la reunión y, en esos chats, está el motivo por el cual yo quería ir. Esto pasó hace tres años", añadió.

La actriz explicó que la tomó por sorpresa haber sido tendencia en los últimos días. "Pasa el tiempo, mi vida sigue. Yo, la verdad, que hoy estoy en un momento muy alto, personal, familiar, hermoso, y además en un alto momento profesional. O sea, no podría decirles que no estoy pasándola bien en este momento. He tenido peores momentos. Y de repente, me encuentro con esta especie de balde de mier… que me tiran desde un lugar que no comprendo”, señaló.

Y sumó: "Soy TT en Twitter. ¿Por qué? Por aquella visita. No hay nada nuevo, no es que algo pasó. Y con la mentira, porque quiero decirlo de esta manera, con la atroz mentira de que está por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir”.

Al finalizar, Flor enfatizó: "Pues no hay ni video, ni foto, no hay nada. Yo fui a una reunión y lo que quiero decir es, intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo, haciéndole un pe… en el ascensor. Yo no fui a la Casa Rosada, chicos. Yo fui a la Quinta de Olivos”.

Los chats privados entre Florencia Peña y Alberto Fernández que evidencian el motivo de sus reuniones

Hace unos días se destapó un gran escándalo cuando se filtró un video de Tamara Pettinato en el despacho del ex presidente Alberto Fernández, quien fue denunciado por violencia de género contra Fabiola Yañez.

A raíz de esta polémica, las miradas estuvieron puestas en otras figuras que visitaron la Quinta de Olivos, como por ejemplo Florencia Peña, quien también fue duramente cuestionada en su momento.

En aquellos días en que su nombre salió la luz, la actriz había declarado que la reunión fue por cuestiones laborales, con el objetivo de ayudar a los actores en medio de la crisis que afectaba sus trabajos.

Este viernes, Teleshow publicó los mensajes privados que intercambió la famosa con el ex Jefe de Estado, que dejan en evidencia la veracidad de sus palabras.

"Alberto perdón mi atrevimiento. Sé que estás a cuatro manos pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando. Acá estoy para charlar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis. Gracias como siempre por tu cuidado y amorosidad”, expresaba Florencia en un mensaje directo de X.

En cuanto a la respuesta de Alberto, el mismo escribió: “Denme ideas. Tengo algunas ideas yo, pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escribime al WhatsApp y vemos”.