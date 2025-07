Marcelo Tinelli canceló la deuda con Florencia Peña: cuántos miles de dólares le debía

Embed

“Él había hablado con los abogados de Flor Peña y estaba todo pago. Esperando que se acredite quizás una parte del dinero para Flor y su hijo, sí, pero ya estaba establecido el pago correspondiente para Flor Peña y su hijo. En primer lugar, eso quiero aclararlo”, agregó Tinelli.

Y sobre el reclamo vía redes sociales que había hecho la actriz Luisa Albinoni por otra deuda, el empresario manifestó: “Me enteré por Luisa Albinoni que le debía plata. ¿Cuánto le debía a Luisa? 400 mil pesos. Eso también se pagó y está acreditado. Y acá es donde yo empecé a preguntarme ¿por qué me quieren pegar todos?".

"Y dice (por Tinelli) que se sorprendió muchísimo con lo que hizo Flor de la V en su programa y que a partir de ese momento fue hilando cabos. Él habla de que hay una cizaña especial contra su figura por parte de gente que trabajó con él en el pasado”, señaló Vázquez.

En este contexto, Fernanda Iglesias dio a conocer el monto que le pagó Tinelli a Florencia Peña en las últimas horas, que aún le debía por la conducción del Cantando: “Flor Peña cobró ayer lo que le debían, que eran 18 mil dólares después de haber hablado públicamente. No hay una operación, vos no pagaste y la gente está enojada”.

En tanto, Luisa Albinoni había lanzado en X un picante mensaje pidiendo por el dinero que le debía Tinelli: "Hola Marcelito me acabo de enterar que cerras LaFlia. ¿Me vas a pagar lo del año pasado o me considero garcada?", tiró enfadada por la situación. Y las horas aclaró que recibió la suma de dinero: "Me depositaron! Gracias por el aguante! Los quiero!".

Qué dijo Florencia Peña sobre Marcelo Tinelli que destapó la feroz guerra

Florencia Peña prendió el ventilador y decidió iniciar acciones legales contra LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, debido a deudas en el pago por su labor como conductora en el Cantando 2024.

“Me deben plata. Yo intenté que no se filtrara, nos deben a mí y a mi hijo y estamos esperando que nos paguen. Me deben bastantes meses, pero estoy yendo por la vía judicial esperando que se resuelva antes”, declaró la actriz y conductora en el ciclo Puro Show (El Trece).

Y comentó que habló del tema en los últimos meses pero que existió el pago acordado: "Durante el verano mantuvo una conversación con Tinelli en la que él le habría prometido ponerse al día. Sin embargo, el tiempo pasó y nada cambió. Ya estamos en julio y todavía no me pagaron”.

“Quiero creer que él quiere ponerse al día, que no es algo bueno que esté pasando. Por lo que estoy escuchando, hay mucha gente a la que le está pasando lo mismo y la verdad que no está bueno, sobre todo porque él es un hombre de los medios y me parece que quiere seguir siéndolo”, concluyó firme Peña, quien finalmente en las últimas horas habría recibido el correspondiente pago de Tinelli.