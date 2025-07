La polémica actitud de Selva Pérez de Gran Hermano contra un panelista: "Si está él, yo no voy"

"Yo no hablé mal de ella. Yo lo que dije es que los artistas uruguayos no quieren trabajar con ella porque hay problema de cartelera", explicó Roman sobre el motivo detrás del enojo de Selva.

El panelista remarcó que, a diferencia de ella, él no tendría inconvenientes en compartir un programa con la ex Gran Hermano. "Yo no tengo problema en cruzarme con ella", cerró.

La propuesta que Selva no esperaba tras su paso por Gran Hermano: "Es como ganar"

Semanas atrás, tras quedar eliminada de Gran Hermano 2024, Selva Pérez recibió una noticia que la hizo emocionar hasta las lágrimas.

La uruguaya fue invitada al debate del reality, donde Santiago del Moro interrumpió la charla con un anuncio inesperado: "Y ahora una sorpresa para vos, Selva", anticipó el conductor. Acto seguido, abrió un sobre y comunicó la gran novedad: "Próximamente, en el teatro Premier, llegan Los cuentos de Selva".

"Hoy a la tarde me llamó el señor Gustavo Yankelevich. Él tiene una empresa que se llama RGB, número uno de producción de espectáculos y representación de artistas, y vas a ser parte de RGB vos", agregó Del Moro frente a una Selva visiblemente conmovida. "Ay, gracias", alcanzó a decir ella entre lágrimas. "No lo puedo creer. Hace cuatro meses atrás estaba en mi casa cocinando", agregó, completamente emocionada.

Desde el panel, Sol Pérez celebró el anuncio: "Qué merecido, te lo merecés tanto", mientras que Ceferino Reato lanzó una frase que sintetizó el impacto del momento: "Esto es como ganar Gran Hermano".

La sorpresa no terminó ahí. Pablo Atkinson, su amigo y compañero en la casa, apareció en el estudio para confirmar que también formará parte del proyecto. "¿Vos sabías y no le contaste nada a ella?", le preguntó Del Moro. "No, la vimos muy poquito tiempo y no se podía contar nada", respondió Pablo.

Sobre el cierre, Selva volvió a agradecer: "Gracias a todos, gracias a Gran Hermano. Gracias, Santiago". Luego, se reencontró con su esposo, ‘El Bicho’, y sus dos hijos. "Mi marido y mis hijos son todo y mi vida. Ellos me impulsan siempre. Aunque muchas veces no estén muy de acuerdo, pero siempre me dan para adelante. Son la bendición más grande de mi vida", concluyó con la voz entrecortada por la emoción.

¿Cuándo se presentará Selva Pérez con Los cuentos de Selva?

Según trascendió, Selva Pérez debutará en el Teatro Premier de la calle Corrientes el sábado 26 de julio a las 21h y el domingo 27 de julio a las 20h, junto a su amigo Pablo Atkinson.

Las entradas ya están disponibles a través de Plateanet y la boletería del teatro.

Selva prometió que “será una experiencia llena de emociones, humor y anécdotas de vida”, en la que compartirá parte de su historia y también momentos inéditos de su paso por Gran Hermano. La obra será producida por RGB, la empresa de Gustavo Yankelevich, lo que refuerza la apuesta por su carisma y llegada con el público.