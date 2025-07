¡Bomba! Revelan quién es el nuevo amor de Gianinna Maradona tras su separación de Daniel Osvaldo

"Gianinna Maradona a los besos en el recital de La Renga con Juanchi Moles. Él es un productor musical discográfico", anunciaron entonces desde el piso del histórico programa dedicado al mundo del espectáculo.

En tanto, Pallares agregó que durante los últimos días del juicio por la muerte de Diego Maradona, antes de que fuese anulado, el productor musical de Pop Art acompañó a Gianinna Maradona a las audiencias en los tribunales de San Isidro.

Vale recordar que la hija menor de Claudia Villafañe estuvo en pareja con el ex de Jimena Barón, Daniel Osvaldo, durante un par de años aunque con incontables peleas y reconciliaciones, pero nunca antes se había mostrado públicamente con otro hombre y mucho menos a los besos. Es por eso que todo hace suponer que el vínculo con el exfutbolista estaría terminado definitivamente y esta incipiente relación con Moles sería el comienzo de una nueva etapa en la vida sentimental de la Gianinna Maradona.

Gianinna Maradona y Juanchi Moles en el juicio por la muerte de Diego Maradona - captura Intrusos.jpg

Los desgarradores detalles de Gianinna Maradona durante el fallido juicio por la muerte de Diego

A mediados de mayo, durante una de las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona —que luego fue anulado en medio de un escándalo vinculado con la jueza Julieta Makintch—, Gianinna Maradona prestó declaración testimonial y compartió momentos clave vividos con su padre antes de su fallecimiento.

La hija menor de Diego y Claudia Villafañe relató que el 10 de octubre de 2020 tuvo una charla telefónica con su papá, en la que notó que estaba confundido y desorientado. "Me preguntó cómo iba a estar bien si había pasado su cumpleaños solo. Le dije que su cumpleaños no había sido ese día. Estaba perdido en tiempo y espacio", contó.

Uno de los momentos más conmovedores de su relato ocurrió al describir la visita que hizo a su padre el 30 de octubre de 2020, día en que Diego cumplía 60 años. Gianinna se presentó con su hijo Benjamín Agüero, y al llegar se encontró con una situación alarmante: "Mi papá estaba vestido con ropa de la Selección. Mi hijo tenía una remera con la imagen de mi papá abrazado con Caniggia, pero Diego no se reconoció en la foto".

Gianinna Maradona 3.png

"Le pregunté si quería venir conmigo y me dijo que sí. Me tiró los brazos como un nene de nueve meses a su mamá", relató entre lágrimas. Sin embargo, explicó que no pudo llevárselo porque la policía se lo impidió. Horas más tarde, Maradona fue llevado al estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata para cumplir con un contrato en el marco de su homenaje por los 60 años.

En otro tramo de su declaración, Gianinna sostuvo que mantuvo conversaciones con el médico Leopoldo Luque, a quien le expresó su preocupación por el estado de salud de su padre. “Estaba dormido, lento, no podía caminar ni entender la realidad. Era absurdo que dijeran que estaba bien”, afirmó. También se refirió al equipo médico que lo atendía, integrado por la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, ambos imputados en la causa.

Gianinna MAradona 4.png

Respecto a la internación domiciliaria que sucedió tras la operación por un hematoma subdural en la Clínica Olivos el 3 de noviembre, Gianinna aseguró que ella no estaba de acuerdo, pero que accedió porque los médicos que lo venían siguiendo la convencieron de que era la mejor opción.

Durante la audiencia, al escuchar un audio de aquella reunión familiar en la que se acordó la internación, Gianinna se quebró emocionalmente y expresó con firmeza: “Siento mucho dolor. Me parece muy injusto. Fue una manipulación horrible. Me da mucha bronca. Fue una obra de teatro nefasta. Me gustaría volver el tiempo atrás y sacar a todos cagando”.