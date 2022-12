La furia en la calle de Eliana Guercio con el programa de Ángel de Brito: "¡Son una mier...!"

Embed

“Eli querida, ¿cómo estás?”, fue el saludo del notero a una Guercio que caminaba a paso apurado, con una remera negra, unos jeans y unos enormes lentes oscuros a tono. “No quiero hablar ahora, gracias”, fue la respuesta tajante de Eliana.

“Ay, chicos, ¿qué les pasa? Te estoy diciendo que no quiero hablar”, añadió la esposa de Chiquito Romero ante la insistencia del periodista que la fue a buscar.

Minutos después, cuando el notero se le acercó sin la cámara cerca, ella le aclaró: “Te estoy diciendo que no quiero dar nota y me querés correr con una cámara. Y vos no sabés qué me acaba de pasar a mi, si tengo un problema en mi casa y vos no tenés ni idea”.

“Me corrés con una cámara cuando me ves que estoy mal y me ponés un micrófono. Es muy de mierda eso. Son una mierda. Yo no tengo por qué explicarte a vos qué me pasa”, dijo desde el auto que no podía avanzar porque el cronista, quien se acercó a la ventanilla de la conductora, la detenía.

La frase lapidaria de Eliana Guercio sobre Evangelina Anderson

Eliana Guercio vino al país para acompañar a su pareja, Sergio Chiquito Romero, que se sumó al plantel de Boca. La ex vedette se trasladó con sus hijos a Buenos Aires luego de un largo tiempo en Europa.

Este miércoles, en una nota con Intrusos (América TV), la rubia contó que está muy contenta con la incorporación de su pareja a Boca. "Yo estoy feliz. Además, yo soy de Boca. Estamos muy contentos", expresó la pareja del arquero.

En la charla con el ciclo de Flor de la V, Guercio lanzó fuertes declaraciones sobre Evangelina Anderson, con quien tuvieron un cruce en la previa del mundial de Brasil, en 2014. En ese momento, la mujer de Martín Demichellis salió a "bancar" a otro arquero, Wilfredo Caballero.

"Cada uno sabe lo que hace. Yo, gracias a Dios, tengo a mi familia y me ocupo de bancar a mi marido. Y soy muy respetuosa con el resto de la gente", sostuvo la rubia sobre Anderson.

Por último, Guercio remarcó que nunca fue cercana de la pareja de Demichellis. "No tengo relación. Eso de que fuimos amigas.... habrá sido en otra vida porque yo no lo recuerdo", sentenció.