La hermana de Furia mostró un cuchillo y amenazó a Catalina de Gran Hermano: el video

Durante el video con el youtuber, la hermana de Furia mostró un bolso y extrajo del mismo un cuchillo de cocina. “En cuanto la pueda matar, ustedes saben… Scaglione", declaró a continuación.

Acto seguido, mostró un paquete de fideos haciendo referencia a su ascendencia italiana y con un guiño a la mafia deslizó: "Comemos fideos y matamos gente".

"En su mente se veía épico....solo demostró lo oscuros que son en esa familia", "Que espanto", "Quiere ser famosa a cualquier a toda costa", "Que horror", "Más fanfarrona la hermana de Furia", "Alguien que baje del pony a toda esa familia", "Que odiosa", fueron algunas de las reacciones.

Gran Hermano: Furia y Catalina sorprendieron con una charla sincera tras su distanciamiento

Luego de un importante quiebre en su amistad dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), Furia y Catalina accedieron a tener una charla sincera acerca de sus comportamientos y así poder calmar las aguas.

“Conmigo te equivocaste, feo. Porque yo me voy por la puerta y me chup un huevo. No soy como vos, obvio que no, si no es gritar no de sabes hacer otra cosa. Y lo mismo que le criticaste a Agos, de merquera, se lo dijiste a Mauro", comentó Cata.

En un primer momento, la entrenadora se negó a contestar, ya que se estaba vistiendo y no llevaba el micrófono puesto. Sin embargo una vez que estuvo lista contestó: "¿Por qué me queres hacer pelear con Mauro? No entiendo por qué metes al chabón en el medio".

Acto seguido, la invitó a la pediatra a tener una charla de forma seria y planteó: “Si queres sentate y hablamos porque así no puede. Vamos a hacer así, habla vos primero y yo después porque sino es un quilombo”.

“Mira, yo simplemente digo esto, yo vine acá y te sigo queriendo”, expresó Catalina y luego se cortó la transmisión por lo cual los fanáticos se quedaron con la incertidumbre de que habrá pasado. ¿Habrá finalmente una tregua?