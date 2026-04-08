¡Separación explosiva! Se conoció el verdadero motivo de la ruptura de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Además, sumó un testimonio clave del círculo íntimo del conductor. En ese video, “El Tirri” asegura que no ve a Milett desde las grabaciones del reality que hicieron el año pasado. “Tinelli miente. Le pregunté a la hija y me dijo que no sabe nada. Un hijo sabe eso de su padre”, disparó Yanina, dejando en evidencia sus dudas sobre la versión oficial.

La panelista también recordó una situación que ocurrió meses atrás, cuando el propio Tinelli había admitido la separación en su ciclo de streaming, aunque luego dio marcha atrás. “¿Se acuerdan que, a los dos días, él se hizo el bol… y desmintió todo? Había un contrato firmado con Prime Video. Ellos tenían que viajar a Perú y Ecuador a filmar para la serie”, explicó.

En esa línea, reveló un detalle que podría ser clave para entender por qué aún no blanquean la ruptura: “De Prime Video levantaron el teléfono, les dijeron de todo y tuvieron que decir que volvían, pero en realidad habían cortado”.

Según contó, el reality ya terminó de grabarse y se estrenaría en julio, lo que obliga a ambos a mantener cierta imagen pública. “Ellos ya terminaron de grabar, y en julio se estrena y tienen que ir juntos, y a Prime Video les sirve que vayan como pareja porque, si no, no tiene gracia lo que vamos a ver”, sostuvo.

Pero más allá de lo contractual, Latorre apuntó a cuestiones personales que habrían desgastado el vínculo. “Otra cosa que influyó en el corte fue la cero onda que tiene ella con la familia de él. Nunca hizo nada para caerles bien. Él es muy familiero y, cada vez que ella aparece, él se borra de los hijos y vuelve a verlos cuando ella se va. Él elude el tema, pero no están juntos”.

Por si faltaba una voz más, Mimi Alvarado también habría confirmado la separación en privado, sumando otro indicio fuerte sobre el final de la relación.

Sobre el cierre, Yanina fue tajante respecto a la postura de Tinelli: “Él lo niega, me va a llamar, pero no están juntos”. Un final abierto, pero con cada vez menos margen para sostener el misterio.

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Qué contó Graciela Alfano sobre un encuentro secreto con Marcelo Tinelli que terminó en una anécdota desopilante

Graciela Alfano volvió a dar que hablar con una confesión tan inesperada como divertida. Invitada a La Mañana con Moria (El Trece), la exvedette repasó una anécdota del pasado que tuvo como protagonista a Marcelo Tinelli y que dejó a todos en el estudio entre risas.

“Esto pasó hace muchísimos años, antes del Bailando, cuando estábamos separados”, arrancó Alfano, preparando el terreno para un relato que rápidamente captó la atención. Entre risas, explicó “por qué decía que era rapidito”, en referencia a un encuentro que ocurrió en su departamento de la avenida Alvear.

Según contó, el conductor decidió evitar cualquier tipo de exposición. “Entró por la puerta de atrás, ja. Entró por el garaje, estacionó el auto y subió por la puerta de servicio escondido, con paranoia”, relató, describiendo el clima casi cinematográfico de la situación.

La historia sumó un condimento clave con la aparición de Norma, su histórica empleada. “Norma, mi empleada divina de toda la vida, abrió la puerta, se encontró a Tinelli y se quedó dura. Me avisó y lo mandamos para el cuarto directo. Y como era mediodía, Norma puso a concinar milanesas en el horno”, recordó.

Pero el remate fue lo que desató carcajadas. “Y cuando saca las milanesas, me viene a tocar la puerta, me encuentra en el pasillo y me pregunta por el señor. Tinelli ya se fue, le dije”, continuó. La reacción de Norma fue letal: “¡No me dio tiempo a sacar las milanesas que ya terminó!”.

Fiel a su estilo, Moria Casán quiso ir más allá y le hizo una pregunta directa sobre la intimidad con el conductor. Alfano respondió con picardía y sin dar demasiados detalles: “Fue un service... Una cosa muy cortita... ¿Si disfruté? Yo la paso bien porque siempre me autogestiono esté con quien esté”.