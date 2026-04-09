La reacción de Andrea del Boca ante el pedido de Ricardo Biasotti de revincularse con su hija Anna Chiara

Y dejó en claro sobre la dura situación que vivió durante muchos años: “Mi hija no eligió nada de esto, ella fue un instrumento y esa es la crueldad más obscena de toda esta historia. Mi hija hoy tiene 25 años... yo me pregunto si es consciente de todo el daño que sufrió, porque solo así, siendo consciente, buscará y podrá sanar. Ojalá algún día podamos reencontrarnos”, expresó.

Lo cierto es que en el programa A la Tarde (América Tv) dieron a conocer cóm habrían caído las palabras de Ricardo Biasotti en Andrea del Boca y la intención que tiene de revincularse con su hija Anna Chiara.

“Está enojadísima Andrea del Boca con la exposición que hizo Ricardo Biasotti en el Congreso”, comentaron en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani sobre cómo le cayó a la ex participante de Gran Hermano Generación Dorada la presencia de Biasotti en el Senado.

ricardo biasotti 2

Qué dijo Ricardo Biasotti tras su fuerte exposición en el Senado

Ricardo Biasotti habló con el programa A la Tarde luego de ser orador en el Senado en una jornada contra las falsas denuncias y remarcó: "Andrea (del Boca) es la madre de mi hija, la respeto, pero no es parte de mi vida. Pasaron muchas cosas y yo dejé todo esso atrás. Yo pienso en Anna pero a Andrea la respeto, es la madre de mi hija".

En ese sentido explicó que solo inició acciones legales contra ella, Telefe, Susana Giménez y el abogado Juan Pablo Fioribello: "Eso es lo único pendiente, no pienso hacer juicio a nadie".

Consultado por Santiago Riva Roy si pensó en tomar una drástica decisión en algún momento ante la grave denuncia en su contra de la que fue sobreseído, Ricardo Biasotti aclaró: "No pensé en esos términos para nada. Yo viví el tema muy de cerca a nivel familiar y sé el daño que se le causa a la gente que queda y nunca le haría eso ni a mi familia ni a mis amigos. Siempre tuve la actitud de enfrentar y luchar las cosas. Ahí dejé salud y muchos años de alegrías se evaporaron y casi todo mi dinero".

Y cerró deseando poder charlar con su hija Anna Chiara: "Ojalá se puede empezar aunque sea con un pequeño café de por medio y una charla y no veo por qué no. Nadie nos impide que lo hagamos, ni a ella ni a mí y no se pierde nada, hay mucho para ganar, ojalá ella se anime en algún momento".