Cachetazo y pelea con una famosa actriz: el terrible escándalo que salió a la luz sobre Andrea del Boca
El conductor de LAM Ángel de Brito recordó un escandaloso episodio del pasado que involucró a Andrea del Boca con una colega en una recordada telenovela.
8 abr 2026, 08:50
Cachetazo y pelea con una famosa actriz: el terrible escándalo que salió a la luz sobre Andrea del Boca
En medio de la sorpresiva salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) después de sufrir un accidente y ser trasladada a una clínica, en LAM (América Tv) recordaron un antiguo conflicto que involucra a la actriz con otra famosa colega.
Ángel de Brito comentó los detalles del inconveniente que habrían tenido Andrea del Boca, su mamá Ana María, y Gloria Carrá, cuando las actrices compartían elenco en la telenovela Estrellita Mía (1987), que era protagonizada por la propia Del Boca en el papel de Estrellita y Ricardo Darín (Juanjo).
El conductor accedió al testimonio de una testigo clave de aquel escándalo quien dio detalles del momento en que la madre de Del Boca habría increpado furiosa a Carrá a la vista de varias personas.
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"Voy al relato, no sé si la actriz que está viendo el programa quiere que de su nombre", comenzó Ángel de Brito. Y comentó qué fue lo que le contó esta testigo del hecho: "Yo estaba ahí haciendo una ficción y vi el cachetazo de la madre. Estábamos almorzando, estaba Gloria con otras compañeras. La madre abrió la puerta del bar y le encajó una cachetada".
"Gloria se puso re mal, a los gritos(la madre) y todos los que estábamos ahí nos quedamos paralizados", siguió con su relato el periodista. Y siguió detallando sobre aquel tenso momento entre las actrices: "La madre vino como loca, todo roja, fue re heavy el cachetazo. Gloria se puso a llorar y todas las compañeras la consolaron".
A lo que Karina Iavícoli agregó sobre el motivo que habría desatado aquella escandalosa pelea: "Lo que me dice gente de esa época es que Gloria no se quería cambiar el look, ni el color de pelo ni sacarse los rulos".
La reacción de Gloria Carrá sobre el conflicto con Andrea del Boca y su mamá
En tanto, Gloria Carrá fue consultada por este tema por las cámaras de LAM pero evitó dar detalles sobre lo sucedido décadas atrás sobre el supuesto cruce con Ana María, la madre de Andrea del Boca, cuando hacían Estrellita Mía.
"Hace tantos años que es viejo no voy a hablar de eso, no me importa", dijo la actriz al instante. Y luego agregó sin entrar en detalles del tema: "No voy a hablar de eso porque no tengo ganas, no es que no me guste ni me deje de gustar".
A lo que Ángel de Brito observó tras escuchar su evasiva respuesta: "40 años después logramos su testimonio y no habla de este tema. Y la odia a Andrea del Boca, está claro".