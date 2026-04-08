Cachetazo y pelea con una famosa actriz: el terrible escándalo que salió a la luz sobre Andrea del Boca

"Gloria se puso re mal, a los gritos (la madre) y todos los que estábamos ahí nos quedamos paralizados", siguió con su relato el periodista. Y siguió detallando sobre aquel tenso momento entre las actrices: "La madre vino como loca, todo roja, fue re heavy el cachetazo. Gloria se puso a llorar y todas las compañeras la consolaron".

A lo que Karina Iavícoli agregó sobre el motivo que habría desatado aquella escandalosa pelea: "Lo que me dice gente de esa época es que Gloria no se quería cambiar el look, ni el color de pelo ni sacarse los rulos".

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La reacción de Gloria Carrá sobre el conflicto con Andrea del Boca y su mamá

En tanto, Gloria Carrá fue consultada por este tema por las cámaras de LAM pero evitó dar detalles sobre lo sucedido décadas atrás sobre el supuesto cruce con Ana María, la madre de Andrea del Boca, cuando hacían Estrellita Mía.

"Hace tantos años que es viejo no voy a hablar de eso, no me importa", dijo la actriz al instante. Y luego agregó sin entrar en detalles del tema: "No voy a hablar de eso porque no tengo ganas, no es que no me guste ni me deje de gustar".

A lo que Ángel de Brito observó tras escuchar su evasiva respuesta: "40 años después logramos su testimonio y no habla de este tema. Y la odia a Andrea del Boca, está claro".