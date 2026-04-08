La aclaración de Paulo Kablan tras los duros dichos de Robertito Funes

Robertito Funes protagonizó un tenso momento al aire. Esta vez, el conductor atacó sin filtro a Paulo Kablan en La Casa streaming con una frase que cayó como una bomba en el estudio. Tras la repercusión, Kablan aclaró la situación en PrimiciasYa.
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Paulo Kablan habló en PrimiciasYa tras los duros dichos de Robertito Funes y aclaró la situación: qué dijo sobre la frase que generó revuelo.
Robertito Funes protagonizó un tenso momento al aire. Esta vez, el conductor atacó sin filtro a Paulo Kablan en La Casa streaming con una frase que cayó como una bomba en el estudio. Tras la repercusión, Kablan aclaró la situación en PrimiciasYa.
La escena se dio mientras sonaba Rata de dos patas. Robertito aprovechó el momento para lanzar una chicana: "Un beso a Paulo Kablan, que sos un adefesio mal hecho. Sos horrible". La frase, tan directa como cruel, generó un silencio incómodo y no tardó en viralizarse.
Sin embargo, Kablan se encargó de bajar el tono y, en diálogo con este portal, aseguró: "Hace 19 años que lo conozco y cada vez que me saluda dice lo mismo".
"Es una broma de casi 20 años, jajaja", explicó, dejando en claro que todo se trató de un chiste entre colegas y no de un enfrentamiento real.
Robertito Funes Ugarte no ocultó su enojo tras el cambio de horario de La noche de los ex, el ciclo de Telefe vinculado a Gran Hermano. El programa fue adelantado los sábados y además reducido en su duración para dar lugar a la serie sobre Guillermo Coppola, algo que lo dejó visiblemente molesto.
El conductor primero dejó ver su fastidio en redes sociales con un mensaje enigmático: "Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio. O haberme quedado en Europa a trabajar en vez de volver en el 2008. El manoseo argento me superó".
Consultado luego en Intrusos (América TV), amplió su postura y fue contundente: "Indignado y decepcionado. Hoy por hoy se manejan unos códigos horribles, te enterás cosas que te la dicen de un mal modo, te la cuentan terceros o cuartos. No es por algo puntual que pasó o por tal o cual motivo, medio que me calenté y yo al igual que vos y los chicos en el piso estamos acostumbrados a otros modos y otros tratos de hace diez o veinte años atrás".
Y agregó: "Pallares siempre dice 'la televisión cambió y si te pueden reventar te revientan'. Yo no estoy de acuerdo, un llamado con educación y buena onda te lo pueden decir. Van a decir que soy un hueco y no lo soy. Soy un pibe que nació en un ambiente que no está acostumbrado a manejarse así".
Con bronca, también recordó que en su momento se había contactado con quienes manejan Olga y Luzu para pedir trabajo y no obtuvo respuesta: "Yo llamé y les pedí laburo. Y bien gracias. Pero bueno, no soy parte de su cardumen y gracias a Dios".
Finalmente, redobló la apuesta con críticas directas al mundo del streaming: tras llamar “Cholga” al canal, apuntó: "Me molesta el nuevo rico, el grasa con guita, el groncho resucitado, el que se cree paquete y no es paquete, me molesta el new rich canchero a la televisión, el modernito que es un grasa que no sabe ni dejar los cubiertos".