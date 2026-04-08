La aclaración de Paulo Kablan tras los duros dichos de Robertito Funes

kablan y funes

Por qué explotó Robertito Funes Ugarte contra Gran Hermano Generación Dorada

Robertito Funes Ugarte no ocultó su enojo tras el cambio de horario de La noche de los ex, el ciclo de Telefe vinculado a Gran Hermano. El programa fue adelantado los sábados y además reducido en su duración para dar lugar a la serie sobre Guillermo Coppola, algo que lo dejó visiblemente molesto.

El conductor primero dejó ver su fastidio en redes sociales con un mensaje enigmático: "Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio. O haberme quedado en Europa a trabajar en vez de volver en el 2008. El manoseo argento me superó".

Consultado luego en Intrusos (América TV), amplió su postura y fue contundente: "Indignado y decepcionado. Hoy por hoy se manejan unos códigos horribles, te enterás cosas que te la dicen de un mal modo, te la cuentan terceros o cuartos. No es por algo puntual que pasó o por tal o cual motivo, medio que me calenté y yo al igual que vos y los chicos en el piso estamos acostumbrados a otros modos y otros tratos de hace diez o veinte años atrás".

Y agregó: "Pallares siempre dice 'la televisión cambió y si te pueden reventar te revientan'. Yo no estoy de acuerdo, un llamado con educación y buena onda te lo pueden decir. Van a decir que soy un hueco y no lo soy. Soy un pibe que nació en un ambiente que no está acostumbrado a manejarse así".

Con bronca, también recordó que en su momento se había contactado con quienes manejan Olga y Luzu para pedir trabajo y no obtuvo respuesta: "Yo llamé y les pedí laburo. Y bien gracias. Pero bueno, no soy parte de su cardumen y gracias a Dios".

Finalmente, redobló la apuesta con críticas directas al mundo del streaming: tras llamar “Cholga” al canal, apuntó: "Me molesta el nuevo rico, el grasa con guita, el groncho resucitado, el que se cree paquete y no es paquete, me molesta el new rich canchero a la televisión, el modernito que es un grasa que no sabe ni dejar los cubiertos".