Filtran duros chats entre Nicole Neumann y Fabián Cubero mientras su hija Allegra estaba internada

Sobre el momento en que Allegra quedó internada, Latorre relató: “Cuando la nena quedó internada, él le avisó y superbien: ‘No te preocupes’, ‘contás conmigo’”. Y amplió: “Cuando le dijo que estaba con el nene y que no se podía quedar de noche, él le dijo que se quedara tranquila. A las 9 ella le escribió para saber cómo había pasado la noche Allegra y él le dijo que estaba estable”.

De acuerdo a lo expuesto en el programa, los intercambios entre ambos no reflejarían conflicto alguno. “En esos chats se ve un vínculo totalmente amigable y por eso ella no entiende por qué ayer la hacían quedar como una mala madre”, sostuvo la conductora.

Además, Latorre remarcó que la presencia de Nicole en el sanatorio habría sido mayor a la que inicialmente se difundió. “El primer día Nicole estuvo ocho horas y el segundo estuvo cinco horas porque se iba la suegra. Pero en el chat le escribió ‘mi suegra se está yendo, ¿querés que me quede y le pida a una amiga que me reemplace?’ y él le dijo ‘no, yo voy para allá’”, detalló.

Por último, se conoció un episodio incómodo al momento del alta. Según relató la panelista, Manu Urcera había enviado flores a la clínica, pero la situación no terminó de la mejor manera. “Cuando se estaban yendo de la clínica, se suscitó una situación no muy agradable, porque Cubero no le dejó llevar las flores a la nena. Le dijo ‘no, que se las lleve tu mamá’”, concluyó.

Yanina Latorre cuenta la palabra de Nicole - captura SQP

Qué dijo Allegra tras los fuertes rumores entre sus padres, Nicole Neumann y Fabián Cubero, en medio de su internación

La internación de Allegra Cubero durante el fin de semana terminó convirtiéndose en un verdadero foco de conflicto mediático que escaló rápidamente y tuvo un giro inesperado cuando fue la propia joven quien decidió hablar públicamente para aclarar lo ocurrido.

El tema tomó fuerza luego de que en SQP (América TV) comenzaran a circular distintas versiones sobre cómo había sido el acompañamiento durante los días que la adolescente permaneció en la clínica. En el ciclo, Nicolás Peralta y Ximena Capristo dieron a entender que Fabián Cubero habría sido quien estuvo más presente por las noches, incluso descansando en un sillón, mientras que Nicole Neumann habría pasado solo brevemente por el lugar.

Frente a ese escenario, Allegra eligió no mantenerse al margen y salió a desmentir con firmeza lo que se estaba diciendo. A través de un mensaje claro, expresó su malestar por la información que se difundió sin precisión. “Quiero aclarar que estuve internada (nada grave) tres días y medio. Mi mamá y mi papá me acompañaron todos los días”, aseguró, dejando en evidencia que ambos estuvieron presentes durante todo el proceso.

Allegra Cubero

Además, la joven detalló cómo se organizaron sus padres durante esos días para poder acompañarla. “Mamá venía todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”, explicó, aportando claridad sobre la dinámica familiar que se dio en ese contexto.

En ese sentido, también sumó una aclaración clave respecto al rol de su madre. “Mi mamá está con mi hermanito de 1 año, con el que tiene que quedarse y dormir”, señaló, justificando por qué la modelo no permanecía durante la noche.

Molesta por lo que consideró versiones infundadas, Allegra fue tajante al referirse a los comentarios que circularon en los medios. “Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces… eso es MENTIRA”, lanzó sin vueltas, defendiendo con firmeza a Nicole Neumann.

Allegra Cubero

Por otro lado, también se refirió al video que había despertado polémica y que fue parte del debate. “Mi mamá simplemente contó cómo fue su finde. Nombró la clínica porque estuvo ahí, no tiene nada de malo”, sostuvo, intentando ponerle un freno a la controversia.

Lejos de dar por cerrado el tema, la adolescente dejó en claro su postura frente al tratamiento mediático del caso. “No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa”, concluyó, visiblemente molesta por la situación.