Guido Icardi expuso el sorpresivo mensaje que la China Suárez le mandó al comienzo de su relación con Mauro

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Intrigada, la conductora insistió sobre ese punto: “¿Pero tuvo la intención?”. A lo que Guido aclaró: “Parece que tuvo la intención. Nos habló a todos. Le contestamos. Ella estuvo en casa de mi papá en Rosario, estuvimos a disposición”. Sus palabras reflejan que hubo una apertura de ambas partes, aunque el intento no logró sostenerse en el tiempo.

Así, el hermano del delantero dio a entender que, pese a ese primer gesto conciliador, el acercamiento no avanzó y quedó diluido con el correr de los meses, sin cambios concretos en la relación familiar.

En ese mismo marco, Guido también se refirió al vínculo con su hermano y dejó en evidencia la distancia que los separa desde hace años: “Hace 10 años que estamos alejados, más allá de haber cruzado algún que otro mensaje en alguna fecha especial hace tiempo”.

Con estas declaraciones, Guido Icardi suma un nuevo capítulo a la compleja trama familiar de los Icardi, atravesada por idas y vueltas, tensiones persistentes y oportunidades de reconciliación que, hasta ahora, no lograron consolidarse, incluso con la intervención inesperada de la China Suárez.

Guido Icardi y Moria Casán - captura La mañana con Moria

Cuáles son las fotos que publicaron Mauro Icardi y la China Suárez después de tener intimidad y generaron un enorme revuelo

Mauro Icardi volvió a encender la conversación en redes sociales con una publicación que combinó gestos de amor y un mensaje con tono filoso. El delantero del Galatasaray subió una serie de imágenes junto a la China Suárez que no tardaron en viralizarse, tanto por la cercanía que reflejaban como por las palabras que eligió para acompañarlas.

“Algo de marzo”, escribió el futbolista al pie de cuatro postales en las que se lo ve muy compenetrado con la actriz. Sin embargo, dos de esas fotos fueron las que más repercusión generaron: ambos aparecen recostados en la cama, semidesnudos y cubiertos apenas por una sábana blanca. En una de ellas sonríen relajados frente a cámara, mientras que en la otra se muestra un gesto más íntimo, con la actriz sosteniéndole la cara con delicadeza.

china suarez y mauro icardi

Pero la publicación no quedó solo en el plano romántico. Icardi también aprovechó el espacio para lanzar una fuerte reflexión dirigida a quienes lo cuestionan. “El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente”, disparó, sin filtro.

china suarez y mauro icardi 1

Como era de esperarse, las imágenes y el descargo no pasaron inadvertidos. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de comentarios divididos. Por un lado, hubo quienes criticaron el nivel de exposición de la pareja y cuestionaron la necesidad de compartir ese tipo de contenido. “¿Es necesario subir una foto encamado?”, “Les encanta el bardo”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre los usuarios.

china suarez y mauro icardi 2

En contrapartida, otros interpretaron la publicación como una especie de respuesta indirecta a polémicas anteriores y viejas críticas que rodearon al futbolista y a su relación.

Tras mantenerse alejado de las redes durante varias semanas, Mauro Icardi eligió volver con una jugada que no pasó desapercibida: una mezcla de amor explícito y confrontación que, una vez más, lo dejó en el centro de la escena mediática.