Guido Icardi expuso el sorpresivo mensaje que la China Suárez le mandó al comienzo de su relación con Mauro

Este miércoles, Guido Icardi dejó a todos sorprendidos al revelar una información que hasta el momento no había salido a la luz sobre los primeros tiempos del vínculo amoroso —hoy ya afianzado— entre Mauro Icardi y la China Suárez.
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El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez intentó un acercamiento a él de manera virtual y expuso qué fue lo que le prometió.
Este miércoles, Guido Icardi dejó a todos sorprendidos al revelar una información que hasta el momento no había salido a la luz sobre los primeros tiempos del vínculo amoroso —hoy ya afianzado— entre Mauro Icardi y la China Suárez.
Invitado al ciclo La mañana con Moria (El Trece), el hermano del futbolista del Galatasaray compartió detalles de un episodio desconocido que tuvo como protagonista a la actriz, quien habría intentado tender puentes dentro de la familia en medio de un conflicto que lleva años.
Durante la entrevista, Moria Casán fue directa al consultarle por su relación con la actriz: “¿Con Eugenia nunca tuviste un approach? Porque ella es súper amorosa”. La pregunta abrió la puerta a una confesión inesperada.
Sin rodeos, Guido respondió: “Con Eugenia, cuando empezó a salir con mi hermano, ella me mandó un mensaje desde su Instagram y me dijo que quería hacer de mediadora con nuestra familia, volver a acercarnos a todos, pero después pasó el tiempo y no”. De esta manera, dejó en claro que existió un acercamiento inicial por parte de la ex Casi Ángeles, aunque no terminó prosperando.
Intrigada, la conductora insistió sobre ese punto: “¿Pero tuvo la intención?”. A lo que Guido aclaró: “Parece que tuvo la intención. Nos habló a todos. Le contestamos. Ella estuvo en casa de mi papá en Rosario, estuvimos a disposición”. Sus palabras reflejan que hubo una apertura de ambas partes, aunque el intento no logró sostenerse en el tiempo.
Así, el hermano del delantero dio a entender que, pese a ese primer gesto conciliador, el acercamiento no avanzó y quedó diluido con el correr de los meses, sin cambios concretos en la relación familiar.
En ese mismo marco, Guido también se refirió al vínculo con su hermano y dejó en evidencia la distancia que los separa desde hace años: “Hace 10 años que estamos alejados, más allá de haber cruzado algún que otro mensaje en alguna fecha especial hace tiempo”.
Con estas declaraciones, Guido Icardi suma un nuevo capítulo a la compleja trama familiar de los Icardi, atravesada por idas y vueltas, tensiones persistentes y oportunidades de reconciliación que, hasta ahora, no lograron consolidarse, incluso con la intervención inesperada de la China Suárez.
Mauro Icardi volvió a encender la conversación en redes sociales con una publicación que combinó gestos de amor y un mensaje con tono filoso. El delantero del Galatasaray subió una serie de imágenes junto a la China Suárez que no tardaron en viralizarse, tanto por la cercanía que reflejaban como por las palabras que eligió para acompañarlas.
“Algo de marzo”, escribió el futbolista al pie de cuatro postales en las que se lo ve muy compenetrado con la actriz. Sin embargo, dos de esas fotos fueron las que más repercusión generaron: ambos aparecen recostados en la cama, semidesnudos y cubiertos apenas por una sábana blanca. En una de ellas sonríen relajados frente a cámara, mientras que en la otra se muestra un gesto más íntimo, con la actriz sosteniéndole la cara con delicadeza.
Pero la publicación no quedó solo en el plano romántico. Icardi también aprovechó el espacio para lanzar una fuerte reflexión dirigida a quienes lo cuestionan. “El silencio los dejó en evidencia, porque cuando se apaga el ruido quedan expuestos los que vivían de él. Sin alimento los parásitos desaparecen solos. Queda claro que no era periodismo, era dependencia. Que van a inventar mañana me pregunto, los leo atentamente”, disparó, sin filtro.
Como era de esperarse, las imágenes y el descargo no pasaron inadvertidos. En cuestión de minutos, el posteo se llenó de comentarios divididos. Por un lado, hubo quienes criticaron el nivel de exposición de la pareja y cuestionaron la necesidad de compartir ese tipo de contenido. “¿Es necesario subir una foto encamado?”, “Les encanta el bardo”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre los usuarios.
En contrapartida, otros interpretaron la publicación como una especie de respuesta indirecta a polémicas anteriores y viejas críticas que rodearon al futbolista y a su relación.
Tras mantenerse alejado de las redes durante varias semanas, Mauro Icardi eligió volver con una jugada que no pasó desapercibida: una mezcla de amor explícito y confrontación que, una vez más, lo dejó en el centro de la escena mediática.