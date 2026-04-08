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Robertito Funes sacó a relucir su lado más filoso contra Paulo Kablan: "Sos horrible"

Robertito Funes Ugarte sorprendió en La Casa streaming al lanzar un fuerte comentario contra Paulo Kablan.

8 abr 2026, 15:57
kablan y funes
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Robertito Funes Ugarte suele ser protagonista de momentos picantes en la televisión, especialmente cuando cruza opiniones con colegas como Nancy Pazos o Paulo Kablan. Sin embargo, lo que ocurrió recientemente en La Casa streaming dejó a todos desconcertados por la dureza de sus palabras.

La situación se dio en un contexto inesperado: mientras sonaba la canción Rata de dos patas, un clásico que suele usarse en tono de burla, Robertito aprovechó la ocasión para lanzar una chicana que sorprendió a quienes estaban presentes.

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El conductor disparó: "Un beso a Paulo Kablan, que sos un adefesio mal hecho. Sos horrible". La frase, tan directa como contundente, generó un silencio incómodo.

La relación entre ambos ya había mostrado tensiones en A la Barbarossa (Telefe), pero esta vez el dardo fue mucho más explícito.

Aunque no se conocen los motivos detrás de semejante declaración, la inesperada reacción de Robertito volvió a ponerlo en el centro de la polémica y abrió interrogantes sobre el trasfondo de su enfrentamiento con Kablan.

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Cómo fue el insólito robo que sufrió Robertito Funes en vivo en Recoleta

Lo que parecía ser un móvil relajado terminó transformándose en un momento completamente inesperado para Roberto Funes Ugarte. El periodista recorría la Feria Francesa en Plaza Francia, en Recoleta, este domingo por la tarde, cuando protagonizó una escena insólita que rápidamente se volvió tema de conversación.

En medio de entrevistas sobre las delicias del lugar -croissants, macarons y otras especialidades- todo cambió en cuestión de segundos. Mientras dialogaba con una asistente, la mujer sorprendió con una reacción que nadie vio venir.

Sin previo aviso, mordió el filtro del micrófono y salió corriendo con él en la boca, generando una escena tan absurda como viral. El gesto recordó a otro episodio similar que había circulado días atrás en redes sociales con otro cronista.

Al principio, Robertito quedó desconcertado y trató de tomarlo con humor. Pero al ver que la joven se alejaba, decidió reaccionar y salió detrás de ella. “¡Devolvémelo, que tengo que seguir trabajando!”, le gritó mientras corría, ante la mirada incrédula de quienes estaban presentes.

Finalmente, logró alcanzarla y recuperar el micrófono. La mujer, lejos de mostrarse incómoda, volvió a acercarse y dijo: “Una disculpa por el inconveniente”, como si nada hubiera ocurrido. En medio del desconcierto, un chico explicó: “Es therian”, a lo que el conductor respondió con ironía: “Ah, te felicito, sos therian”.

Ya de regreso en el móvil, todavía sorprendido, Robertito cerró con una frase que resumió lo vivido: “¿Qué acaba de pasar en este momento?”, mientras en el estudio sus compañeros estallaban de risa.

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