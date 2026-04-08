Quién es el famoso cantante que sorprendió revelando su parentesco con Mirtha Legrand

De esta manera, después de intentar explicar el lejano parentesco con la diva, pero parentesco al fin, Emanero resumió: “Mi bisabuelo era hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España a Coronel Dorrego: uno se quedó ahí, tuvo familia y ese es todo mi linaje; y el otro se fue para Rosario, tuvo a Mirtha y ese es el otro linaje”.

Tan atónitos quedaron todos en el estudio ante el relato del músico sobre su vínculo con Chiquita Legrand, que Pergolini no dudó en sentenciar: “Para mí sos pariente de Mirtha”, aunque el joven músico minimizó el tema dejando en claro que sólo son "parientes lejanos", y sólo se trata de "un dato de color".

Así, cuando Evelyn Botto consultó cuál sería el título exacto del parentesco con Mirtha Legrand, Emanero confió tímidamente: “Creo que abuela segunda”. “Lo vuelvo a aclarar por las dudas, es un dato de color. Las familias nunca se conocieron y no lo quería contar porque no quiero que digan que me quiero agarrar de algo”, concluyó con humildad.

Emanero, Mirtha Legrand y Mario Pergolini

Quién es Emanero, el cantante que reveló ser pariente lejano de Mirtha Legrand

En medio de la sorpresa que generó su confesión sobre un inesperado vínculo familiar con Mirtha Legrand, Emanero volvió a quedar en el centro de la escena. Pero más allá de la curiosidad por ese dato, lo cierto es que detrás del nombre artístico hay una historia de constancia, reinvención y más de 15 años dentro de la música urbana.

Emanero es Federico Andrés Giannoni, rapero, cantante y productor nacido el 1 de junio de 1987 en la Ciudad de Buenos Aires. Su camino dentro del hip-hop comenzó de manera casi casual, atravesado por la cultura del skate durante su adolescencia. Fue en esa etapa cuando empezó a escribir sus primeras letras, entre los 13 y 15 años, sin ningún tipo de formación musical formal.

Lejos de esperar oportunidades, Giannoni apostó por la autogestión desde el inicio: grababa sus propios temas en su casa, producía con herramientas básicas y hasta editaba sus CDs de manera independiente. Esa etapa fue clave para desarrollar su identidad y familiarizarse con la producción musical.

Su primera aparición concreta en la escena llegó en 2004 con la demo “Mi primer maqueta”, un material que circuló de forma casera pero que logró posicionarlo dentro del under del rap argentino. Ese impulso inicial le permitió compartir escenario con grupos como Tiro de Gracia y empezar a construir su nombre entre los jóvenes artistas del momento.

El salto a un formato más profesional llegó en 2006 con “Bienvenidos a mi mundo”, su primer álbum de estudio editado de manera independiente. Aunque aún ligado al circuito alternativo, el disco marcó su ingreso formal a la industria.

Emanero 1

Con el correr de los años, su propuesta fue madurando. En 2010 lanzó “Arjé”, un trabajo más introspectivo que lo consolidó como una de las promesas del género, mientras que en 2014 redobló la apuesta con “Tres”, donde profundizó su estilo con canciones que lograron mayor conexión con el público.

El verdadero punto de inflexión llegó hacia finales de la década de 2010, cuando Emanero se adaptó al auge del trap y la música urbana. Colaboraciones con artistas como Rusher, FMK y Estani lo acercaron a nuevas audiencias y lo posicionaron dentro del circuito más masivo. En 2017, el lanzamiento de “El temblor” marcó un antes y un después en su carrera.

Un año después presentó “Tres mil millones de años luz”, disco que incluyó el exitoso single “Nos vemos en Disney”, convertido en un verdadero himno para sus seguidores.

Con un estilo que combina rap y trap, letras autobiográficas y una fuerte impronta personal, Emanero logró sostenerse en una industria cambiante. Además, se destaca por su rol como productor, desarrollando su carrera de manera autodidacta.

Hoy, con una trayectoria consolidada, shows multitudinarios y una base de fans fiel, el artista demuestra que su lugar en la escena no es casualidad, sino el resultado de años de trabajo y adaptación constante.