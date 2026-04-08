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Nick, ex Gran Hermano, aclaró su vínculo con Daniela Celis tras la mudanza de Thiago Medina

Nick, amigo de Ian Lucas y ex participante de Gran Hermano, se refirió al vínculo que mantiene con Daniela Celis en medio de los rumores que comenzaron a circular en los últimos días tras la partida de Thiago Medina de la casa que compartían

8 abr 2026, 21:46
Nick, ex Gran Hermano, aclaró su vínculo con Daniela Celis tras la mudanza de Thiago Medina
Nick, ex Gran Hermano, aclaró su vínculo con Daniela Celis tras la mudanza de Thiago Medina

Nick, ex Gran Hermano, aclaró su vínculo con Daniela Celis tras la mudanza de Thiago Medina

El mundo de Gran Hermano volvió a meterse en el centro de la escena, aunque esta vez por lo que pasa fuera del juego. Nicolás “Nick” Sicaro quedó envuelto en versiones de romance con Daniela Celis, justo después de que se supiera que Thiago Medina, expareja de ella y padre de sus hijas Aimé y Laia, dejó la casa que compartían.

En diálogo con SQP (América TV), Nick contó que todo lo tomó por sorpresa y que recién estaba empezando a dimensionar lo que se había generado en redes. “Mirá, la verdad es que me enteré recién hace un ratito, me vienen escribiendo de varios lugares y vi que en Twitter levantaron bastante el clip de ayer”, comenzó diciendo, en referencia al stream que compartió con Daniela.

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Lejos de alimentar las versiones, el exparticipante bajó el tono y aclaró cómo es realmente su relación con Celis: “La conocí la otra vez que fui al stream. Me parece una chica muy copada. Siento que pegamos muy buena onda, justo nos sentaron al lado y pegamos la mejor ”.

De esta manera, Sicaro intentó desactivar los rumores y dejó en claro que, por ahora, lo que hay entre ellos es simplemente buena onda, más allá de la repercusión que generó el tema.

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Por qué se fue Thiago Medina de la casa de Daniela Celis

Meses atrás, Thiago Medina atravesó una situación delicada tras sufrir un fuerte accidente en moto que lo mantuvo internado durante varias semanas y generó gran preocupación en su entorno. Con el paso del tiempo, logró recuperarse y hoy su presente está enfocado en su vida familiar junto a sus hijas Laia y Aimé y su expareja, Daniela Celis.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron novedades sobre su situación personal. Durante su paso por Patria y Familia (Luzu), Celis contó que Thiago tomó la decisión de comenzar una nueva etapa y avanzar, de a poco, hacia su independencia.

“Si y no", señaló Daniela Celis ante la consulta si el joven había dejado su casa. Y luego detalló sobre la situación: "Les digo la verdad a ustedes: Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita, todo ”.

"Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó y decidió como tomar el paso de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa. Está con un pie acá y allá”, agregó.

Lejos de generar conflicto, Daniela dejó en claro que acompaña esta decisión y que la familia la vive de manera positiva: “Estamos todos contentos porque es el bien para la familia”.

Además, aclaró cómo venían manejando la convivencia desde la separación, marcando que ya tenían dinámicas distintas dentro del mismo hogar. “Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación, con su cama y ropero, y yo la mía, teníamos una cuna cada uno y en la noche intercambiábamos los bebés ”, indicó.

Por último, al referirse a su presente amoroso, fue contundente y despejó cualquier duda: “No conozco a nadie".

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