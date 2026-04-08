Nick, ex Gran Hermano, aclaró su vínculo con Daniela Celis tras la mudanza de Thiago Medina

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Por qué se fue Thiago Medina de la casa de Daniela Celis

Meses atrás, Thiago Medina atravesó una situación delicada tras sufrir un fuerte accidente en moto que lo mantuvo internado durante varias semanas y generó gran preocupación en su entorno. Con el paso del tiempo, logró recuperarse y hoy su presente está enfocado en su vida familiar junto a sus hijas Laia y Aimé y su expareja, Daniela Celis.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron novedades sobre su situación personal. Durante su paso por Patria y Familia (Luzu), Celis contó que Thiago tomó la decisión de comenzar una nueva etapa y avanzar, de a poco, hacia su independencia.

“Si y no", señaló Daniela Celis ante la consulta si el joven había dejado su casa. Y luego detalló sobre la situación: "Les digo la verdad a ustedes: Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita, todo ”.

"Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó y decidió como tomar el paso de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa. Está con un pie acá y allá”, agregó.

Lejos de generar conflicto, Daniela dejó en claro que acompaña esta decisión y que la familia la vive de manera positiva: “Estamos todos contentos porque es el bien para la familia”.

Además, aclaró cómo venían manejando la convivencia desde la separación, marcando que ya tenían dinámicas distintas dentro del mismo hogar. “Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación, con su cama y ropero, y yo la mía, teníamos una cuna cada uno y en la noche intercambiábamos los bebés ”, indicó.

Por último, al referirse a su presente amoroso, fue contundente y despejó cualquier duda: “No conozco a nadie".