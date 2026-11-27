La One se refirió a ese momento particular de la entrevista a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul donde mostraron sus costosos bolsos y no tuvo piedad: “Acá tenemos una conversación de un alto nivel intelectual que estamos tratando de dilusidar”, arrancó a pura ironía desde su ciclo La mañana con Moria (El Trece).

"No entendí el contenido, no sé qué quisieron mostrar", opinó el abogado César Carroza. Mientras que la diva agregó filosa a su estilo: "¡El billete que tienen! ¿Esa cartera cuánto cuesta?".

"No son los de los manteros de Senegal que los amo, cómo me gustan esos negros divinos, me matan. Siempre compro cualquier cosa de un mantero de Senegal, me atraen ellos", concluyó con su lengua karateca Moria Casán.

La impactante confesión de Tini Stoessel sobre Rodrigo De Paul

En medio de los preparativos para el casamiento, Tini Stoessel se sinceró sobre su presente sentimental con Rodrigo De Paul y realizó una contundente confesión acerca del rol que tuvo el futbolista en los momentos más difíciles de su vida.

La cantante reflexionó sobre las idas y vueltas de su historia de amor y reconoció que el tiempo que estuvieron separados les permitió reencontrarse desde otro lugar.

“Nos encontramos los dos de vuelta en un mismo espacio, soñando con lo mismo y entendiendo que hay un montón de cosas que se dejan atrás”, expresó la artista.

“No es fácil habitar la libertad, para nada. Rodrigo es una persona que me ha empujado... que me ha salvado la vida en muchos momentos”, agregó a corazón abierto la cantante.