Tini Stoessel y Rodrigo De Paul brindaron una entrevista para la prestigiosa revista Vogue México donde hablaron del gran presente que atraviesan a menos de un mes de dar el sí en la Argentina.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La conductora Moria Casán reflexionó a su estilo tras ver Tini Stoessel y Rodrigo De Paul mostrando qué había en el interior de sus bolsos.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul brindaron una entrevista para la prestigiosa revista Vogue México donde hablaron del gran presente que atraviesan a menos de un mes de dar el sí en la Argentina.
La pareja se sumó a la icónica sección de la revista en la que los famosos muestran qué llevan en el bolso donde la cantante reconoció que es fanáticas de los anteojos de sol y que le cuesta prestarlos.
Además, el futbolista también indicó que siempre lleva lentes ya que entrena bien temprano y en Miami hay mucho sol, además de mostrar ambos los accesorios que siempre tienen en el interior.
Lo cierto es que ese divertido ida y vuelta de la pareja entre risas motivó una picante reflexión de Moria Casán al ver el video de la cantante y el deportista.
La One se refirió a ese momento particular de la entrevista a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul donde mostraron sus costosos bolsos y no tuvo piedad: “Acá tenemos una conversación de un alto nivel intelectual que estamos tratando de dilusidar”, arrancó a pura ironía desde su ciclo La mañana con Moria (El Trece).
"No entendí el contenido, no sé qué quisieron mostrar", opinó el abogado César Carroza. Mientras que la diva agregó filosa a su estilo: "¡El billete que tienen! ¿Esa cartera cuánto cuesta?".
"No son los de los manteros de Senegal que los amo, cómo me gustan esos negros divinos, me matan. Siempre compro cualquier cosa de un mantero de Senegal, me atraen ellos", concluyó con su lengua karateca Moria Casán.
En medio de los preparativos para el casamiento, Tini Stoessel se sinceró sobre su presente sentimental con Rodrigo De Paul y realizó una contundente confesión acerca del rol que tuvo el futbolista en los momentos más difíciles de su vida.
La cantante reflexionó sobre las idas y vueltas de su historia de amor y reconoció que el tiempo que estuvieron separados les permitió reencontrarse desde otro lugar.
“Nos encontramos los dos de vuelta en un mismo espacio, soñando con lo mismo y entendiendo que hay un montón de cosas que se dejan atrás”, expresó la artista.
“No es fácil habitar la libertad, para nada. Rodrigo es una persona que me ha empujado... que me ha salvado la vida en muchos momentos”, agregó a corazón abierto la cantante.