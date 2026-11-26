Con una propuesta visual sencilla e íntima, el video encuentra a las cinco integrantes interpretando la canción en un espacio industrial, alternando primeros planos individuales con imágenes grupales. A medida que avanza la interpretación, la lluvia comienza a atravesar la escena hasta envolverlas por completo en un aguacero, convirtiéndose en el elemento central de una puesta que acompaña el clima emocional de la canción.

El videoclip fue protagonizado por CHAPEAUX (integrado por Juana, Maga, Kala, Mía y Adol), bajo la producción general de RGB Entertainment Group, Dale Play Live y Sony Music Entertainment, y la producción ejecutiva de Victoria Alonso. La dirección del video estuvo a cargo de Facundo Ballve a través de la productora Anestesia Audiovisual, con Nicolás Ballve y Antonio Ballve en la producción ejecutiva audiovisual, y Eugenia Tewes junto a Santiago Goldfarb en la producción. En el área creativa y visual, la dirección de imagen y desarrollo creativo correspondió a CNAVAR y Michelle Re. Mientras que la dirección de fotografía a Franco D’Alessandro, la dirección de arte a Melanie Anton y el montaje a Rosario Russo.