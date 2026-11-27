En el texto, la banda de cumbia resaltó la complejidad de esta noticia de cara a los shows ya asumidos para la termporada de verano e hicieron un especial pedido a sus fanáticos.

"Después de tantos años juntos, les pedimos lo mismo de siempre: que nos banquen como lo hicieron desde el primer día. Estamos trabajando para resolverlo cuanto antes. Apenas tengamos novedades, son los primeros en saberlo", explicaron.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la inmediata reacción de muchos de sus fans quienes inmediatamente se postularon para ser la nueva voz del grupo.

"Me aprendo todo en dos días y estoy para cantar", "Estoy", "Es mi momento", "Yo puedo full time", "Les mandé un audio cantando por privado", fueron algunos de los curiosos comentarios que acompañaron el posteo de la banda.

Las versiones entre los fans se instalaron al instante sobre qué pasó que derivó en la salida de la cantante donde algunos mencionaron una posible diferencia de egos entre los integrantes y también que no habría la mejor onda entre ellos en el último tiempo.

Desde el programa Puro Show (El Trece) se refirieron a este tema y el cronista Walter Leiva precisó qué pasó detrás de la salida de la cantante: "Me dice uno de los chicos que ella se va a vivir a Italia. Es medio imprevisto, hacen un par de shows más y luego deja (la banda)".

Cómo es la historia del grupo Agapornis

Agapornis es una de las bandas pioneras de la cumbia pop argentina surgida en La Plata en 2011 y alcanzó una enorme popularidad a partir de sus versiones bailables de canciones románticas y grandes éxitos del rock y del pop nacional e internacional.

Su trayectoria en la música está ligada a un grupo de amigos que se conocieron jugando al rugby y que terminaron convirtiéndose en un fenómeno musical.

Melina Lezcano fue su cantante emblemática, quien estuvo diez años y dejó la formación en 2022 tras llegar en 2013 con grandes éxitos, giras y presentaciones en todo el país.

Luego sigiuieron en su lugar Aldana Masset, Juliana Gallipoliti y este año se incorporó Dana Cabrera, quien terminó recientemente su ciclo.