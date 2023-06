La interna entre Nicole Neumann y la familia de Manu Urcera está que arde: detalles impactantes

Embed

"Manu tiene que avisar los viajes. La madre de Manu, le llena la heladera, decide lo que come, lo que no come. Cecilia es la mamá, Claudio es el papá y Paula es la hermana de Manu", sumó la periodista.

Y a pesar de que "Nicole y la madre de él son dos gotas de agua, por eso se llevan bien. Nicole no jode, no se mete. Sabe lo que tiene que hacer, ya tiene experiencia, y aparte ella lo único que quiere es quedarse ahí, y va a hacer todo lo que le digan para quedarse ahí", no estaría todo tan bien como parece.

"Una cosa es tener buena relación y otra cosa es callarte la boca", aseguró la panelista dejando en claro que más allá de que la mamá de Sienna, Indiana y Allegra acepte determinadas cuestiones, se maneja con calma y no deja pasar ningún límite.

image.png

Nicole Neumann y Manu Urcera recibieron la peor noticia que pone en jaque su casamiento

Desde los primeros días de este 2023 cuando Nicole Neumann y Manu Urcera anunciaron con bombos y platillos su casamiento a realizarse en el mes de diciembre, a través de una serie de posteos desde sus redes sociales, sin duda se convirtió en el mega evento social del que no ha dejado de hablarse.

Con las invitaciones virtuales enviadas a gran parte de los invitados, quienes supieron que se enterarían el lugar de la fiesta en el sur argentino apenas unos días antes de la gran boda, en las últimas horas comenzaron los problemas para los tortolitos tras el repudio mapuche a que los Urcera hagan el evento allí.

invitación casamiento Nicole Neumann y Manu Urcera.jpg

Es así que este jueves desde Socios del espectáculo (El Trece), Paula Varela sorpresivamente reveló que por estas horas "Dieron de baja el campo donde se iba a casar Nicole Neumann y Manu Urcera. Este campo cerca de an Martín de los Andes, donde estaba todo listo para comenzar a armar la boda del 8 de diciembre se dio de baja".

"La excusa de los dueños del campo fue que no estaban dadas las condiciones. Se dieron cuenta un poco tarde" agregó la periodista, y detalló que "Hay crisis total en la familia Urcera".

Y tras recordar que Cecilia, la mamá de Manu, es quien está a cargo de la organización de este evento si bien se supo que Ramiro Arzuaga va a hacer la decoración, las decisiones pasan por Cecilia. Así, aseguró que "Nicole se quedó sin lugar para su festejo del 8 de diciembre" y deslizó que ya estarían buscando otro lugar para hacer el casamiento.