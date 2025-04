La Joaqui preocupó a sus fans al revelar el tratamiento que hace: "Desde que tengo 7 años"

“Una vez al mes vengo a mi médica a ponerme vitaminas vía suero, empecé por la anemia y porque nunca tengo el tiempo de comer como debería”, comenzó diciendo.

"Así que trato de administrarme la mayoría de las vitaminas que necesito una vez al mes para sentirme mejor y tener la energía suficiente para rendir, ni hablar lo hermosa que te deja la piel estar sano", siguió.

"Hay miles de métodos alternativos para nuestra salud que nos hacen sentir y ver mejor sin necesidad de invadirnos. Esto no es canje ni nada por el estilo, es una recomendación genuina de mi doctora", remarcó.

Su publicación no pasó inadvertida y después de recibir varias críticas, la artista aclaró: “Se están tocando temas de trastornos alimenticios y no me gusta. En ningún momento dije que tenés que dejar de comer y ponerte vitaminas”.

Y reflexionó: “Cuando sos mamá, entre que hacés las tareas, les preparás la comida, los bañás, vas al trabajo, entrenás, ensayás, estás a las corridas. Entonces, en vez de comer un buen plato de carne con ensalada y arroz, te hacés un sándwich para salir a las corridas y lo comés parado, no digerís bien”.

“Yo sufro de anemia desde que tengo siete años”, reveló, por último, La Joaqui.

La Joaqui reveló la verdadera razón de su distancia con la China Suárez y causó sorpresa

En su visita a Patria y Familia, La Joaqui apuntó de manera sorpresiva contra la China Suárez en uno de juegos que se plantea en el ciclo de streaming.

“La que puede, puede y la que no, critica”, levantó el cartel uno de los integrantes del ciclo y ahí la cantante mostró la foto con la cara de la China.

Los rumores de pelea entre ambas que surgieron daban cuenta de diferencias por un hombre que las distanció. En charla con LAM, América TV, La Joaqui se refirió a la distancia con la actriz y explicó las razones por las que no tuvieron más contacto.

“Yanina Latorre dijo que te peleaste con China Suárez porque ella te habría robado un chico”, le consultaron desde el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y ella contestó: “No es verdad, no estoy peleada con la China. Simplemente no nos vemos hace mucho pero porque estamos haciendo otras cosas. Yo estoy con mi música, ella con su actuación, tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema”.

“¿Sabés qué pasa cuál es el conflicto? Que los humanos no sabemos irnos sin romper, uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino que ya tal vez no compartís en común", continuó la cantante.

Y dejó en claro: "Si tengo que hablar algo con alguien lo hablo en persona". Consultada si tiene que charlar algo con ella, la artista comentó: "No nada. Siento un poco que a la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso".

"¿Sabes cuando te das cuenta si alguien es o fue tu amigo o una persona que te quiso genuinamente? El respeto post relación es todo, eso habla de la bondad de una persona con vos", profundizó La Joaqui sobre la amistad.

"¿Hubo respeto post relación con la China?", le preguntó el cronista. Y ella respondió: "Obvio". Y en cuanto las críticas a la China Suárez, La Joaqui comentó: "La violencia virtual está como de moda entonces a todo el mundo lo insultan y defenestran, que se pongan de moda hacer buenas vibras".