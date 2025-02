La Joaqui rompió el silencio sobre su distanciamiento con la China Suárez y aclaró las versiones de traición

Como era de esperarse, esta información causó un gran revuelo y este jueves la cantante rompió el silencio en una charla en el diván de Corta Por Lozano (Telefe) donde se animó hablar acerca de esta situación.

En primer lugar, acaloró que nunca tuvo una relación con el cantante y explicó: “Eso no pasó. Yo con el pibe ni siquiera salí. Nos conocemos desde la época del quinto escalón”.

Luego, remarcó: “Uno a veces se desvincula porque cuando vas creciendo vas teniendo gustos distintos. A mí me gusta el RKT y a vos te gusta el pop, entonces vos a la tarde querés tomarte unos mates escuchando a Selena Gómez y yo quiero escuchar a Pablo Lescano con un terere".

“No está todo mal. No tuve ningún problema con ella. Tenemos la mejor. La verdad no me la cruzó hace un montón porque yo estoy en otra. No habló hace un montón y soy muy particular con las redes. Hay cosas que están buenas charlarlas en personas o no charlarlas”, finalizó.

La llamativa respuesta de Mauro Icardi a la declaración de amor de la China Suárez

Desde que blanquearon su romance, la China Suárez y Mauro Icardi no pararon de exponer su amor en las redes sociales. Y en las últimas horas, la actriz fue un poco más allá y sobre una foto del futbolista expresó en turco: "te amo".

A través de sus historias de Instagram, la ex Casi Ángeles compartió una foto de su novio y escribió junto a un emoji de corazón prendido fuego: “Seni seviyorum”.

Icardi, que no tardó en replicar la historia de Suárez, sorprendió con su respuesta. El delantero de Galatasaray agregó al posteo de la China el emoji de las manitos haciendo la forma de un corazón.

Por otro lado, se conoció un nuevo tatuaje del deportista con una frase en letras orientales del lado izquierdo de su cuello. Según la investigación que hizo Juariu, la frase en cuestión sería "Padayon" que traducida al español significaría algo así como "perseverar" o "salir adelante".