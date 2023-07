La llamativa terapia alternativa que hace Silvina Luna para recuperar su salud

“Está con una rehabilitación respiratoria y con kinesiología. Pasó mucho tiempo acostada y un kinesiólogo la ayuda a mover las piernas y los brazos”, detalló el panelista.

También remarcó que se alimenta muy bien y que está "de muy buen humor". Contó además que la modelo hace meditación a través de una app. “Sigue usando las aplicaciones desde su celular, pero no tiene acceso a sus redes sociales por pedido de los médicos”, afirmó.

Por otro lado, Guido destacó que la ex Gran Hermano hace terapias alternativas. “Recibe visitas, más allá de su hermano y de sus dos amigas, de personas puntuales que le han hecho mucho bien a Silvina”, dijo. Ahí, Marcela Tauro reveló que "los domingos va una sanadora".

“Recibe terapias alternativas, le leen cuentos o cosas que ella pide. No tiene acceso al exterior para estar ocupada en su recuperación”, especificó el panelista.

El alentador cambio en la internación de Silvina Luna: "Está en..."

Ángel de Brito anunció este lunes buenas noticias sobre el estado de salud de Silvina Luna, quien continua internada en el Hospital Italiano. En LAM (América TV), el conductor reveló que la modelo "salió de terapia intensiva".

"No quiero decir que esté muchísimo mejor. Ojo, no quiero crear falsas expectativas tampoco. Día por medio voy preguntando cómo está Silvina al hermano, a los amigos, a los médicos que la están tratando. Me cuentan que hoy la cambiaron de piso. O sea, ya no está en el piso de la terapia intensiva. Está en una habitación, pero con la misma aparatología y control que en la terapia intensiva", detalló.

Ahí, el conductor explicó que "los médicos lo hacen frecuentemente para alentar a los pacientes, porque psicológicamente la terapia intensiva es muy dura, sobre todo para una persona que está consciente".

"Silvina tuvo ciertas mejorías: está consciente, está activa, prefirieron cambiarla a una habitación común con el mismo control de una terapia intensiva", afirmó. También relató que a Silvina le hace muy bien recibir muestras de cariño: los rezos y las cartitas. Ella, además, continúa haciendo meditaciones guiadas con el celular.

Otro de los aspectos que marcó sobre la salud de la ex Gran Hermano es que "le encontraron un poquito de agua en los pulmones, pero lo están solucionando con la medicación y el tratamiento".

Por otro lado, Silvina "empezó a incorporarse, a ponerse de pie, gracias al trabajo de los kinesiólogos, obviamente todavía no tiene la fuerza para mantenerse parada. Es muy importante, sobre todo por las cuestiones que pasan estando tanto tiempo en la cama: las llagas, los músculos que se debilitan".

Además, el conductor relató que Silvina no aguanta los dolores, por eso recibe bastante medicación "porque tiene dolor permanente". Y remarcó que los médicos están tratando de que "se alimente bien, pero le cuesta un poco".