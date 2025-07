Beto Casella apuntó contra El Nueve por el conflicto con Bendita: "Hago reclamos por..."

“No me gusta que maltraten a la gente que está alrededor mío. Así que, para aclararlo, son varios los planteos, por ahora amables. Si las cosas no se pueden resolver daremos las buenas noches”, agregó. Además lanzó una picante declaración: "Tengo una teoría. El empresario periodístico odia al periodista”.

Cuál es el motvo del conflicto entre Beto Casella y El Nueve

En medio de la polémica, Beto Casella habló con LAM (América TV) y explicó por qué está enfrentado con la señal. "Anoche no fui porque me picaba la garganta, pero es verdad que a las 20:30 hay un estacionamiento donde entraría una terminal de colectivos entera, y los compañeros no lo pueden usar. Me pareció injusto y lo planteé", aclaró.

Cuando la cronista le preguntó por su futuro laboral, Casella se sinceró: "Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. Yo no quiero que me cuiden, quiero que me dejen trabajar tranquilo. No pido nada, ni la ropa. Me la compro yo en la calle Avellaneda. No jodo para nada, entonces no me la compliques".

"Yo no soy amigo de nadie en la radio ni en el canal, si me plantean que no están cómodos, rápidamente busco otra cosa y se que lugar voy a tener", afirmó.

"No es un ultimátum, pero no me apego a ningún lugar. Si alguna vez sentimos que es irrespirable... vemos. Ellos no tienen ninguna obligación con nosotros y viceversa. Es un contrato que se actualiza día a día porque les genera dinero", concluyó Beto Casella, quien siempre se involucró en cuestiones relacionadas a injusticias con sus compañeros por diversas razones.