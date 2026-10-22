La palabra de Jonatan Viale ante el terrible dardo de Tamara Pettinato en los Martín Fierro de Radio: "Juro que..."

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Qué dijo Jonatan Viale sobre el ácido comentario de Tamara Pettinato

Jonatan Viale dialogó en exclusiva con Primicias Ya, se mostró emocionado por el nuevo galardón y los recuerdos de personas queridas durante la ceremonia y también respondió al ácido comentario de Tamara Pettinato desde el escenario de los Premios Mrtín Fierro de Radio.

"Disfrutando con amigos, la verdad muy contento. Estaba muy emocionado, lo de Chiche (Gelblung) me pegó re fuerte, el Negro (Oro), Ernestina (Pais), se me apareció mi papá (Mauro Viale), no sé ni lo que dije, estaba muy contento, eufórico y triste al mismo tiempo, con una mezcla de sensaciones", precisó el conductor.

Sobre el nuevo Martín Fierro que suma a su carrera, el periodista explicó: "No me lo esperaba ni en pe.. perdón. Quería ganarlo, sí, pero lo tenía a Marcelo Palacios que es mi amigo, mi hermano de la vida y si lo ganaba él me iba a poner igual de contento. El de Pan y Circo es el tercero y personal el noveno".

Consultado sobre el polémico comentario de Tamara Pettinato en el escenario, Jony Viale respondió: "No, viste, ya te conozco... Me ibas a meter en quilombo. Un beso".

Ante le repregunta del tema, el periodista evitó en profundizar la polémica con la panelista: "Me importa estar con amigos y disfrutando. Nada para decirle, cero. Te juro por mi vida que no me interesa. Me interesa estar con amigos y disfrutar, así que muy contento".

"Va dedicado para mi papá, mis amigos, mi mujer y mis hijos", cerró el conductor dedicando su nuevo Martín Fierro a sus seres queridos.