Un ex Gran Hermano mandó al frente a Costa y mostró los mensajes que le enviaba: "Las cosas que..."

Fede Flowers por su parte se encargó de hacer pública esta conversación: “Él negro Onty mandó al frente a Costa, le mandaba fueguitos. ¿Nace el amor?”, escribió, dejando planteada la posibilidad de que exista algo más que una simple interacción virtual entre ambos.

Cabe recordar que el cordobés Esteban Hernán Ontivero fue el primer eliminado de la edición 2023 y actualmente comparte distintos aspectos de su vida cotidiana a través de las redes sociales.

La causa judicial del Negro Onty con su expareja

El Negro Onty, ex participante de Gran Hermano, quedó envuelto en un fuerte escándalo en diciembre de 2023, cuando su expareja, Tania Aguilera, lo acusó públicamente de no hacerse cargo del hijo que esperaba. Sin embargo, la Justicia de Río Cuarto falló a favor del cordobés y ordenó que la mujer lo indemnizara por los daños ocasionados a su imagen y reputación.

El conflicto comenzó poco después de que Hernán Ontivero ingresara a la casa más famosa del país. A través de las redes sociales, Aguilera cuestionó su decisión de participar del reality mientras transitaba el último tramo de su embarazo y escribió: “Besitos al negro onty que eligió entrar a @GranHermanoAr y ausentarse del embarazo de su hijo que nace en un mes”. Sus publicaciones generaron una fuerte repercusión y pusieron al participante en el centro de la polémica.

Ante las acusaciones, Ontivero inició acciones legales contra su expareja por daños y perjuicios. Durante el proceso, se realizó un estudio de ADN que dio resultado negativo, según informaron distintos medios. En septiembre de 2025, un juzgado de Río Cuarto condenó a Aguilera a pagarle $1.828.000 por daño moral y psicológico, además de disponer la publicación de la sentencia como medida de reparación.

La resolución fue posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones, que rechazó el planteo de la mujer y mantuvo la indemnización, de acuerdo con las informaciones publicadas en mayo y julio de 2026. De esta manera, el caso que había generado controversia durante la participación de Onty en Gran Hermano tuvo un nuevo capítulo judicial favorable al exjugador, quien había sostenido que las acusaciones afectaron su imagen pública.