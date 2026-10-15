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Escándalo tras la muerte del Roña Castro: un testigo reveló sus últimas palabras e hizo una fuerte denuncia

Tras la muerte de Jorge “Roña” Castro a los 59 años, un hombre que estuvo presente en el bingo de Morón reveló detalles de lo ocurrido y cuestionó la respuesta del establecimiento ante la emergencia.

15 oct 2026, 09:40
Escándalo tras la muerte del Roña Castro: un testigo reveló sus últimas palabras e hizo una fuerte denuncia

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La muerte de Jorge “Roña” Castro generó una profunda conmoción en el mundo del deporte argentino. El histórico boxeador falleció durante la madrugada del miércoles 14 de octubre, luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bingo en la localidad de Morón. En medio del dolor por la pérdida del excampeón mundial, un testigo que estuvo presente reconstruyó cómo fueron los dramáticos minutos previos a su muerte y realizó una contundente denuncia por la falta de asistencia médica en el lugar.

Se trata de Marcos Tolosa, un cliente habitual del establecimiento, quien aseguró haber estado junto al deportista cuando comenzó a sentirse mal. Según su relato, Castro llegó a advertirle que estaba experimentando un fuerte dolor en el pecho, pero pocos segundos después se desplomó ante la mirada de quienes se encontraban allí.

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“Me dice: ‘Me duele el pecho’ y cayó”, recordó el hombre durante una entrevista con Radio Mitre, donde brindó detalles de lo sucedido y expresó su indignación por la manera en que se habría actuado frente a la emergencia.

De acuerdo con la reconstrucción que hizo Tolosa, el boxeador habría permanecido alrededor de 15 minutos sin recibir asistencia médica. El testigo cuestionó duramente esa demora y consideró que la falta de una intervención inmediata pudo haber sido determinante en el desenlace que terminó con la vida del reconocido deportista.

Visiblemente afectado por lo ocurrido, el hombre expresó su bronca con una frase contundente que dejó en evidencia su indignación por la situación que presenció. “Él estaba vivo. Lo dejaron morir”, sostuvo al denunciar lo que, desde su perspectiva, fue una grave falta de atención durante los momentos más críticos.

Pero sus cuestionamientos no terminaron allí. Tolosa también puso el foco en las condiciones de seguridad del bingo de Morón y aseguró que, pese a concurrir al lugar desde hace muchos años, nunca encontró los recursos sanitarios que considera indispensables para responder ante una urgencia.

“Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror”, manifestó, al describir su experiencia y cuestionar la ausencia de personal de salud preparado para intervenir ante una situación de semejante gravedad.

Por último, el testigo reclamó que el establecimiento cuente con una ambulancia para actuar con mayor rapidez frente a este tipo de episodios. Su testimonio volvió a poner el foco en la asistencia que recibió Roña Castro antes de morir y en las condiciones con las que debería contar un lugar concurrido para responder ante una emergencia médica.

Qué arrojó el resultado de la autopsia del Roña Castro que provocó su muerte

La muerte de Jorge “Roña” Castro generó una profunda conmoción en el mundo del deporte argentino. El histórico excampeón mundial de boxeo falleció durante la madrugada de este miércoles luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en el Bingo de Morón. Con el correr de las horas, se conocieron los resultados de la autopsia que permitieron esclarecer las causas de su muerte.

De acuerdo con fuentes judiciales, el informe forense estableció que el fallecimiento se produjo a raíz de un edema agudo de pulmón derivado de una falla cardíaca. Además, los especialistas no encontraron lesiones en el cuerpo del exboxeador, por lo que determinaron que se trató de una muerte no traumática.

El resultado de los estudios aporta información clave sobre las últimas horas de Roña Castro, quien había manifestado un fuerte dolor en el pecho durante su estadía en el establecimiento. Ante esa situación, el deportista debió recibir asistencia médica dentro del bingo, en medio de un episodio que terminó con su vida y provocó una enorme tristeza entre sus seres queridos y quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

     

 

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