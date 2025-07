Aseguran que Moria Casán volverá a la mesa de Mirtha Legrand tras varios años: los detalles

Embed

Asimismo, Bremer contó que Natalie Weber será una de las invitadas especiales en la mesa que promete ser impresionante, y que marca la vuelta de Moria al programa de la Chiqui.

La picante respuesta de Moria Casán sobre por qué evita la mesa de Mirtha Legrand

El 24 de junio, Moria Casán sorprendió con un comentario picante sobre Mirtha Legrand, mientras Pepe Ochoa dejó entrever la verdadera razón por la que La One evita participar en el programa de El Trece.

El cronista Santiago Riva Roy le preguntó a Moria si mantenía su postura de no ir a la mesa de la emblemática conductora. Ella respondió con ironía: "No, eso es un chiste que hago. Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo nada nuevo para contarle; ahora tendría que ser ella quien me cuente a mí. Pero como no lo hace, y yo sé muchas cosas…”, lanzó con picardía.

Luego, Pepe Ochoa opinó en El Ejército de LAM (Bondi): “Hace tiempo que existe este ida y vuelta entre Moria y Mirtha. Lo que Moria dice es similar a lo que pasó en su momento con Susana Giménez y ahora ocurre con Mirtha. Yo voy, abro el juego, hago el show, cuento mi vida, hablo de mis ex, de mi hija, y ella no me devuelve nada”.

moria casan mirtha legrand.jpg

Ochoa agregó: “Moria se siente usada. Tanto Susana como Mirtha, según lo que ella misma dijo en entrevistas, sienten mucha ingratitud, especialmente porque Moria fue a verlas al teatro”.

Por último, recordó la última vez que Moria fue al programa de Mirtha, señalando que al salir hizo un comentario bastante ácido: “Para mí, estos ciclos ya se cumplieron”.

Por último, el comunicador agregó: "No estoy seguro de que Mirtha haya ido a ver ‘Brujas’ cuando estuvo en Mar del Plata. Quizás eso es lo que Moria espera: que si ella acepta ir a la mesa, Susana y Mirtha la acompañen y apoyen cuando estrene una obra, dándole así un respaldo importante".