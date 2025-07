El firme mensaje que le mandaron sus hijos a Yanina Latorre tras el escándalo con Fernanda Iglesias

Ese mensaje, según contó, fue un bálsamo en medio de la tensión. “Y yo me quedo con eso. Lo mejor que hice fue criarlos. Yo no le puedo permitir a nadie que acose y extorsione a mis hijos”, remarcó Yanina, dejando en claro que su rol como madre está por encima de cualquier conflicto mediático.

Más tarde, también compartió las palabras de su hija Lola: "'Vos no hiciste nada malo, ma. Imaginate lo pelotuda que tiene que ser una persona contando eso, que ni siquiera es tuyo'. Y cuando terminé me pone: 'te amo, la rompiste'. Y yo me quedo con mis hijos porque yo doy la vida por ellos".

Yanina aprovechó el momento para destacar el vínculo que tiene con sus hijos y cómo, a pesar de las críticas o los ataques públicos, ellos son su mayor sostén.

Sin filtros: Yanina Latorre apuntó contra Fernanda Iglesias y fue al hueso con su vida personal

Después de que Fernanda Iglesias insinuara públicamente que Diego Latorre habría vuelto a engañar a Yanina, la conductora de Sálvese quien pueda (América TV) no dejó pasar la acusación y este martes le respondió con contundencia en vivo.

"Esto te grafica, Fernanda. Vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron. A vos te desestabiliza el cuerno, creés que a mí me pasa lo mismo, me chupa tres... Sos tan mediocre", comenzó diciendo Yanina, visiblemente molesta por los dichos de su colega.

La panelista fue aún más tajante al referirse a lo que, según ella, motiva los ataques: "Le buscás m... a Diego porque yo estoy acá y vos en tu casa mirándome porque no llegaste a nada por algo. No durás en ningún trabajo, fajaste a Andrea Taboada, tengo denuncias de violencia en Canal 9 porque maltratabas trabajadores".

Más adelante, Yanina reforzó sus acusaciones leyendo un comunicado oficial: "En SATSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con los trabajadores de Canal 9. En este caso, sucedió en el área de maquillaje, pero ha habido otras situaciones en diferentes sectores del canal".

"Sos una psicópata y una sociópata, googleá el concepto y el término", remarcó. "Hace cuatro días que me estás amenazando y extorsionando. Y la gente me empezó a putear a mí. Yo qué tengo la culpa con lo que hacés vos, lo que hace Diego. Háblenme de mí, loco. Si me quieren carpetear y me quieren encontrar mierda, encontrale mierda a Yanina Latorre, boluda, no a Diego Latorre. Sos una pobre mina", disparó sin filtro.

En la parte final de su descargo, Yanina fue más allá y apuntó directamente a la vida familiar de Iglesias: "Tengo dos hijos que me aman, que me apoyan y que me están bancando. Vos no cuidás a tus hijos. No tenés instinto materno. Vos el sábado y el domingo, cuando estás deprimida, te importa más llorar y dormir que atender a tu pibe. Y eso sabés cómo se llama: ser una basura".