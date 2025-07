Yanina Latorre estalló contra Fernanda Iglesias y la trató de sociópata: "No cuidás ni a tus hijos"

"Sos una psicópata y una sociópata, googleá el concepto y el término", remarcó. "Hace cuatro días que me estás amenazando y extorsionando. Y la gente me empezó a putear a mí. Yo qué tengo la culpa con lo que hacés vos, lo que hace Diego. Háblenme de mí, loco. Si me quieren carpetear y me quieren encontrar mierda, encontrale mierda a Yanina Latorre, boluda, no a Diego Latorre. Sos una pobre mina", disparó.

En el tramo final de su descargo, Yanina fue por más y apuntó directamente a la vida personal de Iglesias: "Tengo dos hijos que me aman, que me apoyan y que me están bancando. Vos no cuidás a tus hijos. No tenés instinto materno. Vos el sábado y el domingo, cuando estás deprimida, te importa más llorar y dormir que atender a tu pibe. Y eso sabés cómo se llama: ser una basura".

Tensión al aire: Yanina Latorre apuntó contra Fernanda Iglesias tras sus dichos sobre Diego

Yanina Latorre salió al cruce de Fernanda Iglesias luego de que la periodista insinuara una supuesta infidelidad de Diego Latorre a través de una publicación en Instagram, presentada como una “data enigmática”.

Aunque Iglesias no nombró directamente a la conductora de Sálvese Quien Pueda, dejó entrever que el protagonista del romance oculto sería su esposo, generando revuelo en redes.

"Y con respecto al mensaje (que compartió antes en las redes). Tengo chats y todo el cuento de cómo y dónde fue el encuentro. Pero no lo voy a contar: lo dejo a tu criterio, amoooor", lanzó picante Iglesias desde sus historias.

Más adelante, la panelista reveló que una de las personas involucradas le pidió que no hiciera pública la información. Fue entonces cuando Ángel de Brito le consultó a Yanina en LAM (América TV) sobre el tema.

"¿Qué le pasa a Fernanda Iglesias con vos?", preguntó el conductor. A lo que Yanina respondió: "No tengo idea, me enteré por que me fueron diciendo, no lo había visto. Yo no tengo ningún problema con ella, entiendo que no le gustó lo que contamos de las peleas".

Y sumó, con tono desafiante, en relación a la versión que dejó flotando Iglesias sobre Diego Latorre:"Que cuente. Ni Diego ni yo hablamos con Fernanda. Yo no la llamé ni nada, te juro por Dios. Ni me hago cargo de las cosas cuando no está mi nombre".

En ese mismo momento, Ángel también le dio lugar a Pepe Ochoa para que respondiera a otra acusación de Iglesias: "De vos dijo que saliste con un casado y no sé qué".

Pepe no se quedó callado y disparó: "Fernanda es una periodista medio pedorra", dijo sin filtro. Ante esto, Yanina decidió no alimentar más la polémica sobre su marido y defendió el trabajo de su colega: "Podés estar enojado pero es buena periodista".

"Te he escuchado criticar sin parar accionar de personas hostigadoras de este medio y vos estás haciendo lo mismo literalmente. Entiendo que sos una mina que te gusta romper absolutamente todo, de mí no vas a encontrar nada nunca porque no tengo nada que esconder. Conté una situación que es parte de mi vida y conté que cuando me enteré, yo me separé", le respondió con firmeza Pepe Ochoa a Fernanda Iglesias.