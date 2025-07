La pregunta indiscreta de Mirtha Legrand que incomodó a Juan Ingaramo en la mesa

A lo que el artista contestó entre risas nerviosas y total asombro: “Parece pero no. Es un truco teatral, sólo me saco la parte de arriba”. "Están al lado de una cama", señaló Mirtha sobre lo que se ve en el espectáculo.

Y Florencia Peña comentó al respecto: “Las mujeres aúllan cuando él se saca la camisa y viene la parte supuestamente... (del desnudo)”. “¡Las mujeres dan un grito!“, añadió sonriendo Mirtha Legrand. "Pegan un grito", dijo la actriz, y la animadora cerró: "¡Impresionante!".

La exitosa película fue protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere y esta versión teatral la encabezan Florencia Peña y Juan Ingaramo. Es dirigida y producida por Ricky Pashkus junto a Flor Peña.

El espectáculo cuenta con Florencia Peña y Juan Ingaramo en los roles protagónicos de Vivian Ward y Edward Lewis. El musical es una adaptación de la famosa película y recrea escenas icónicas, incorporando giros locales y humor argentino.

La producción incluye más de 28 artistas en escena y música original de Bryan Adams, con un estilo rockero que le da una nueva energía a la clásica historia de amor.

El duro audio de Marcelo, el ex chofer despedido de Mirtha Legrand

Marcelo Campos, ex chofer de Mirtha Legrand, habló sobre el conflicto legal que mantiene con la conductora, tras ser desvinculado luego de treinta años de trabajo.

El ex empleado de la animadora envió un picante audio al programa Intrusos (América Tv) contando las últimas novedades del conflicto con la animadora tras ser despedido.

"Se está preparando la demanda, no sé si ya está presentada o no, tengo que hablar con el abogado", indicó el ex chofer de Mirtha Legrand sobre cómo avanza la instancia judicial que inició contra Mirtha Legrand.

Y agregó al respecto: "El abogado la estaba preparando hasta hace dos días. Hay que hacer un escrito, por mail, así que vamos a ver. Por ahora te puedo decir eso".

A lo que Adrián Pallares contó además cuál será la respuesta legal del entorno de la animadora: "Tenemos malas noticias para Marcelo: la familia Legrand- Tinayre va a ir fuerte contra él", advirtió.

"Va a presentar (desde la defensa legal de Mirtha) situaciones de algunas distracciones con respecto al auto, algunos golpecitos que pueda llegar a tener el auto, las multas que son responsabilidad de él y tal vez también alguna situación de algún faltante en alguna caja chica", aseguró el conductor.

"Como suele pasar en estos juicios, él presentará todo lo suyo y del otro lado dirán esto no es así", observó. Y el periodista Pablo Layús amplió: "Del lado de Marcelo van a presentar que no solamente era el chofer de Mirtha sino de varios, que no era solamente chofer sino un asistente y también custodio y seguridad".