Wanda Nara apareció con un accesorio que Maxi López juró conocer: su reacción lo dijo todo

Wanda Nara sorprendió a Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe) al aparecer con un accesorio de lujo que, según él, le pertenecía. La situación generó risas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Wanda Nara sorprendió a Maxi López al aparecer con un accesorio de lujo que, según él, le pertenecía.
Wanda Nara sorprendió a Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe) al aparecer con un accesorio de lujo que, según él, le pertenecía. La situación generó risas, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gala.
Todo sucedió cuando la conductora se acercó a la estación del participante y el exfutbolista notó el reloj que llevaba en la muñeca izquierda. “Este lo conozco…creo que hay algo de la primera administración”, lanzó López, entre risas, dejando entrever que se trataba de un objeto de su pasado en común.
Sin dudar, el ahora empresario pidió probarlo: “Dejámelo probar, un segundito”. Pero Wanda, fiel a su estilo, se negó tajante: “No, ni loca. No vuelve más”.
El episodio no solo mostró la química que todavía existe entre ellos, sino que también aportó un toque de humor y complicidad al reality, donde cada aparición de Wanda genera expectativa.
Este martes, en una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), los concursantes tuvieron que enfrentarse a un reto diferente: preparar un ceviche con hongos. La propuesta, ideada por Germán Martitegui, exigió precisión técnica y mucha creatividad en cada preparación.
Cuando llegó el turno de presentar su plato ante el jurado, Maxi López protagonizó un momento inesperado con Wanda Nara. La conductora, fiel a su estilo directo, lanzó una frase que lo dejó descolocado: "Se ponen tímidos con él".
Más tarde, en su entrevista individual, Maxi reaccionó con una mezcla de humor y molestia: "No puede quedarse callada, no entiendo".
El jurado, con su habitual rigurosidad, comenzó a marcar detalles que faltaban en el plato: "¿Por qué no tiene moras?"; "¿Por qué no tiene brotes?"; "¿Por qué tan líquido?"; "¿Por qué no está picante?".
Frente a las observaciones, López se limitó a responder con un breve "Bueno", y apuntó a Wanda como la responsable de los comentarios. Ella, sorprendida, retrucó: "¿Yo qué culpa tengo?". El exfutbolista, intentando explicar las falencias, aseguró que simplemente "no llegó".
La tensión subió un poco más cuando Damián Betular intervino con firmeza: "Pero para bailar tiktoks sí llegaste. Cuidado con las distracciones en Masterchef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer".
El episodio terminó dejando risas, reproches y un nuevo capítulo en la relación entre Wanda y Maxi, que suma cada vez más momentos picantes dentro del reality.