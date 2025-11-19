Wanda Nara apareció con un accesorio que Maxi López juró conocer: su reacción lo dijo todo

Embed

¿Qué dijo Wanda Nara para sacar de quicio a Maxi López frente al jurado de MasterChef Celebrity?

Este martes, en una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), los concursantes tuvieron que enfrentarse a un reto diferente: preparar un ceviche con hongos. La propuesta, ideada por Germán Martitegui, exigió precisión técnica y mucha creatividad en cada preparación.

Cuando llegó el turno de presentar su plato ante el jurado, Maxi López protagonizó un momento inesperado con Wanda Nara. La conductora, fiel a su estilo directo, lanzó una frase que lo dejó descolocado: "Se ponen tímidos con él".

Más tarde, en su entrevista individual, Maxi reaccionó con una mezcla de humor y molestia: "No puede quedarse callada, no entiendo".

El jurado, con su habitual rigurosidad, comenzó a marcar detalles que faltaban en el plato: "¿Por qué no tiene moras?"; "¿Por qué no tiene brotes?"; "¿Por qué tan líquido?"; "¿Por qué no está picante?".

Frente a las observaciones, López se limitó a responder con un breve "Bueno", y apuntó a Wanda como la responsable de los comentarios. Ella, sorprendida, retrucó: "¿Yo qué culpa tengo?". El exfutbolista, intentando explicar las falencias, aseguró que simplemente "no llegó".

La tensión subió un poco más cuando Damián Betular intervino con firmeza: "Pero para bailar tiktoks sí llegaste. Cuidado con las distracciones en Masterchef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer".

El episodio terminó dejando risas, reproches y un nuevo capítulo en la relación entre Wanda y Maxi, que suma cada vez más momentos picantes dentro del reality.