Yanina Latorre cruzó otra vez con todo a Fernanda Iglesias: "Es persona no grata en un canal"

"Fernanda se olvida de lo que hace, grita en camarines, maltrata maquilladores, los invito a preguntarle como soy con los técnicos del canal, a los tecnicos y maquilladores se los respeta, soy muy buena compañera. Es persona no grata en Canal 9", lanzó picante.

"Uno puede tener un priblema de salud mental pero eso no te da impunidad de joder a todo el mundo. Yo no laburo de carpetear gente, laburo de entretener y hacer un programa de interés", siguió directa.

Sobre el llamado de su marido a Fernanda Iglesias, Latorre comentó: "No le pregunté a Diego, entiendo que la llamó para protegerse él y queda expuesto al pedo con su vida sexual. Ella cuando se fue de LAM dejó un tendal de quilombos, es rarísimo el comportamiento que hace".

Fernanda Iglesias contó su verdad sobre el cruce con Yanina Latorre

Fernanda Iglesias habló después del duro descargo de Yanina Latorre: "Yo salí a defenderme de un ataque que vengo sufriendo hace mucho tiempo y me cansé de que digan mentiras sobre mí", comenzó la panelista.

"Conozco cuál es su modus operandi: agarrar todas las cosas que alguna vez salieron de esa persona malas, juntarlas, hacer un menjunje y tirarlas. Dijo que Lanata me echó, que no es verdad, o que yo me robé un contrato, eso no lo había escuchado nunca. Que soy mala madre, o sea, quién sos. Quién puede decirme a mí mala madre, más que mis hijos y mis hijos no lo dicen. Es tan bajo decir que sos mala madre", remarcó Iglesias.

"Que diga que me equivoqué en una información, que trabajo mal, que tengo olor a chivo, qué sé yo, pero lo que dijo no es verdad, es altamente ofensivo. Por eso, tuve que salir a defenderme", explicó Fernanda.

Y se defendió: "¿Yo no tuve una familia? Tuve una familia durante 14 años, una familia constituida con marido y mujer, como quiere ella, porque ella es Dios, patria, sociedad, hasta la derecha de Videla, más o menos. Todo tiene que ser así, marido, mujer, el marido te hace de todo, te mete de todo. 'No seré feliz, pero tengo marido'. Tuve una familia, en un momento me sentí mal, me sentí humillada por mi marido, no me gustó lo que pasó y me separé, como tendría que haber hecho ella, pero no tiene los huevos. No entiendo de qué familia habla. Vos la tenés porque te aguantás las peores humillaciones".

En cuanto a la información que dio del supuesto romance de Diego Latorre, la periodista afirmó: "Diego me llamó. Diego me dijo que por favor que no siga más con esto, que iba a tener un quilombo con Yanina, que lo de la chica esta había sido una sola vez, que no la veía más. Yo le dije que se mandaba muchas cagadas. La culpa de todo la tiene él".