La tajante aclaración de la China Suárez ante una foto similar a la que subió Rusherking: "Chicos..."

“Quería contarles que con Euge no estamos más juntos. Sepan que nos queremos y quisimos muchos y que ninguno de los dos lastimó al otro”, manifestó el cantante sobre el fin de la relación. Después llegó el momento en que borró todas las fotos que tenía con él en su muro y él hizo lo propio en su cuenta.

rusherking gesto.jpg

Lo cierto es que este fin de semana, Rusherking subió una foto en sus historias de Instagram desde Montevideo, Uruguay, haciendo un gesto con su cara. Esa misma seña fue replicada horas después por la China en una imagen, lo que alertó a sus seguidores al instante.

"Rusher subió una historia con el mismo gesto de la última foto, y para los que no saben Justin es de piscis", comentó un seguidor de ella en la foto. Y otro usuario aportó: "Mensaje de naricita para Rusher".

Lo cierto es que ante el revuelo que generó dicha imagen, la China Suárez aclaró al instante que no se trató de ningún guiño o alusión a su ex: "Chicos, es una cara que hago hace mil años. No es un mensaje para nadie", comentó contundente.

china suarez gesto.jpg

china suarez gesto 1.jpg

Rusherking furioso ante los rumores de romance con una modelo uruguaya tras la filtración de un video juntos

Parece que el cantante Rusherking no anda perdiendo el tiempo, y en las últimas horas se filtró un video del músico con la modelo coronada como Miss Uruguay, aunque el ex de la China Suárez no lo tomó nada bien.

“Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca”, luego de que se lo vea en algunas imágenes muy cerca de Tatiana Luna.

“Sorprendieron a Rusher con una chica uruguaya, una Miss Uruguay. Ahí lo podemos ver. Están las fotos y los videos en los que se los ve ahí, cuchicheando”, señaló Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, y luego sumaron más detalles.

“Ahí está como cuchicheándole. Este es él, el del bucito a rayas y la chica de espaldas es la tal Tatiana”, describió el conductor de El Trece, y Virginia Gallardo sumó que la chica "estudia escribanía, abogacía y además es modelo”.