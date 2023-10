La terminante actitud de Milett Figueroa al hablar de Martín Salwe en la pista del Bailando 2023

A su vez, a la hora del puntaje, Ángel de Brito le preguntó por los rumores que señalaban que llegaba cuarenta minutos tarde a los ensayos con Salwe y la misma lo negó por completo. "Yo solamente puedo decir lo que más valoro en mi, y es mi responsabilidad y mi disciplina. Es una cosa que acá y en otro país, toda la gente que ha trabajado conmigo puede dar fe de lo responsable que soy en mi trabajo. Si habré llegado una vez tarde es porque me confundí y mis jefas de coach saben como soy".

"Nunca hubo vinculo, la verdad que yo lo apreciaba mucho como compañero, y todavía lo aprecio, se que es buena persona, pero simplemente no conectamos nunca desde ningún lugar. Yo iba ensayar, cumplía, y me retiraba a descansar", aseguró.

Por último, si bien remarcó que no tenia en contra de Martín, cerro su discurso con una polémica reflexión: "No quiero que nada me quite energía, siento que cuando hablo de Martin de repente se me va la energía y no quiero. Mi esencia no es conflictiva, ya se que estoy en un reality y tengo que responder, pero yo ya cerré ese capitulo con amor".

Milett Figueroa le respondió con todo a Coki Ramírez en la pista del Bailando 2023: "Me sorprendió que …"

Después del feeling que hubo entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en la presentación de la peruana en la pista del Bailando 2023 (América TV), resultaron inevitables las versiones de enfrentamiento con Coki Ramírez -quien volvió a coquetear con el conductor tras más de una década-. Es así que anoche en su segunda gala, la modelo desaprobó la actitud de la cordobesa mientras daban una entrevista juntas para LAM.

“Me sorprendió que ella minimice lo que vine a hacer porque me parece talentosísima. Me pareció curioso de su parte que quiera minimizar el talento de otra participante cuando ella es talentosa, además no lo necesita”, dijo de entrada Milett frente a la consulta del jurado Ángel de Brito.

Milett Figueroa saluda a Marcelo Tinelli - Bailando 2023.JPG

Al tiempo que agregó tajante: “Le dije cara a cara que tenía una voz muy linda y que no era mi oficio cantar. Hice musicales, pero realmente, canto porque amo cantar. Y puedo cantar en cualquier momento y no me pongo en competencia con nadie. Creo que aquí no se compara a nadie con nadie, y creo que hay espacio para todas y podemos brillar cada uno con nuestro propio talento”.

Y como si esto fuera poco, concluyó picante exponiendo la actitud burlona de Ramírez: “Estaba conversando con una amiga y, de repente, siento que me explota una risa aquí en el tímpano. Me di vuelta y era Coki. Me sorprendí”.