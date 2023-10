Martín Salwe confirmó su romance con Nenu López y le hizo frente a todas las críticas: "Siento que..."

"No trascendió la relación, no nos hicimos amigos y no pudimos ser más que compañeros. Creo que para este reality hace falta eso, porque después en la pista hay una conexión que si no la tenés es difícil actuarla o fingirla, y encima cuando ninguno de los dos es bailarín profesional", sentenció.

Martín Salwe y Nenu López

Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, y tras su quiebre con la peruana, Martín encontró el amor en la pista del Bailando. "¿Se podría decir que el romance está confirmado?", indagó Primicias. "Si, obvio, estamos juntos. Nos seguimos conociendo, pasaron pocas semanas, pero compartimos un montón. Además de los ensayos, nos vemos casi todos los días y dormimos juntos un montón de noches. Estamos re bien, y por suerte esa conexión se vio en la pista", afirmó.

En ese sentido, habló del polémico episodio con Damián, supuesto ex de Nenu, y disparó: "Lo de ese chico fue raro porque no es el ex. Lo que me dice Nenu es que fue una persona con la que estuvo un par de veces y nada más. Me pareció desubicado por el contexto en el que se dio, el debut de ella en la pista, con lo que conlleva, con los nervios que tenia, es un sueño que estaba cumpliendo. Con la presencia del padre, la ausencia de la madre, ella había llorado un montón al aire y él lo vio".

"Si sos un pibe que estuvo dos tres veces y te queres colgar de eso, me parece bajísimo, cartoneá cámara con otra cosa. Y después ni hablar que fue recontra desubicado en ir al piso de LAM y publicar los chats privados. Es de poco hombre, no se hace. Creo que ninguna mujer que haya visto LAM va a sentir empatía, me parece una falta de respeto", completó.

Por último, se refirió a los dichos de Charlotte Caniggia, que le aconsejó a Nenu alejarse de él: "Charlotte me causa gracia, me divierte su personaje y no entiendo porque se lo dijo. La verdad es que con ella no compartí mucho más que un poco en ShowMatch, no profundicé. Yo cuando recomiendo una película es porque la vi y Charlotte no me conoce. Quizás quiso hacer un chiste o quiso joder con eso. No me molesta porque siento que es un personaje que hace bien al reality y me pareció que tiró algo al aire por tirar".

Martín Salwe

El duro cruce entre Martín Salwe y el exnovio de Nenu López en el Bailando 2023: "Vas a robar..."

El último martes en la pista del Bailando 2023 (América TV) debutó Nenu López al lado de su novio Martín Salwe y se vivió un momento de máxima tensión cuando apareció en la tribuna un examor de la bailarina.

El jurado Ángel De Brito, antes de dar su devolución, reveló que Nenu, para estar con Salwe, tuvo que dejar a otro chico con el que estaba saliendo y que le enviaba flores amarillas. Ese chico, llamado Damián, estaba en el estudio.

"Estuvimos un tiempo", afirmó el joven de la tribuna, quien también expresó: "Me molestó la actitud de Martín, medio mala leche, porque estábamos el otro día con una participante hablando y Martín me dijo 'no le mandes más flores a la...'. No voy a decir la palabra".

Ahí, Salwe se molestó y le dijo: "Te lo dije recién fuera de cámara y esto va con muy buena leche. El error que estás cometiendo ahora de estar hablando acá es terrible. Te digo por qué, porque es un día muy especial para ella. Te lo dije de buena leche 'haceme caso y no hablés'".

"Sí pero no estoy hablando de Nenu, estoy hablando de vos. Que viniste a tirarme la mejor y después estuviste con Nenu. Y la bardeabas por atrás", le contestó Damián.

"¿Qué tiene que ver? ¿Te digo la verdad? Si estoy en tu lugar, dejo el micrófono y me voy, pero con mucho respeto", lanzó Salwe. "Yo no estoy hablando de ella, no tengo nada contra ella. Estoy hablando de vos", reiteró Damián.

Este miércoles, en Intrusos (América TV), Salwe contó el contenido de la charla que tuvo con Damián en la previa del Bailando: "Le dije 'no lo hagas porque vas a quedar mal vos. No vas a quedar ni como canchero, ni como caballero, ni como gracioso, ni como simpático... Vas a robar cámara como un bolu... y vas a quedar mal'. Quedó como un re bolu... Me dio bronca, posta".

"La charla fue larga, le expliqué a nivel televisivo lo que podía pasar. Me tomo el atrevimiento de decir algo personal: para Nenu era un día especial. Si algo él la quiere, algo la quiso, o le tiene un poco de cariño, yo sentía que ella iba a bailar y después se iba a quebrar... Yo me imaginé lo que podía pasar", opinó Martín.