Martín Salwe se sinceró y habló de las tensiones que hubo con Milett Figueroa en el Bailando 2023

"Creo que no pasó. Tiene que haber algo que tiene que suceder en un equipo de trabajo, que es una amistad en un punto", comenzó diciendo Salwe.

Embed

"Convivíamos y se cumplía con los ensayos, pero no trascendió. Y creo que para este concurso hay que generar un vínculo más de afinidad, de respeto. Y yo no pude con Milett. Intenté en muchos momentos. Yo también viví un par de cosas muy fuertes personales, a comienzo del certamen falleció mi cuñado. Fue una semana especial. No sentí en Milett esa contención. Y después cuando pasó todo lo de Israel también sentí lo mismo", contó el bailarín.

Y agregó: "No quiere decir que me lleve mal, no quiere decir que hubo una falta de respeto, simplemente fuimos un equipo de trabajo que vino acá, se presentó, bailó y se fue. ¿Me preguntás la verdad? No me sentí cómodo, no me gustó el día que fue lo de la bachata y que invitó a bailar al profe, me sentí muy expuesto, porque me costó un montón la bachata, le dejé mi alma en cada coreografía, y no me gustó".

Más adelante, el joven dio a entender que Milett, a diferencia de él, no se llevaba bien con el resto de los compañeros. "Ella era una persona que no se vinculaba mucho con el resto", sostuvo.

Acto seguido, el jurado opinó al respecto y Marcelo Polino le señaló a Salwe que él debería haber sido un buen anfitrión con la modelo, ya que ella es extranjera y no conoce a mucha gente local. "Me parece que a vos te faltó un poco de empatía con ella, de acompañarla en el proceso de integrarla a la ciudad", expresó Polino.

Martín se defendió y le respondió: "Yo hice de partenaire, hice de chofer, hice de psicólogo, hice de médico, hice de todo. Fui ese anfitrión que vos decís, no faltó eso".

Milett Figueroa y Martin Salwe

Martín Salwe y Nenu López revelaron cómo nació el amor entre ellos, en la pista del Bailando 2023

Después de blanquear recientemente su romance con Martín Salwe en la pista del Bailando 2023 (América TV), donde hasta hace horas se desempeñaba como bailarina del staff del programa de Marcelo Tinelli, este jueves Nenu López dio su primer móvil televisivo en Intrusos junto a su actual pareja y a quien acompañará de aquí en mas en el certamen de baile, luego de que Milett Figueroa pidiese cambio de compañero.

Como era de esperar, Flor de la V quiso saber cómo empezó la historia de amor entre ellos y si ya son oficialmente novios. "Pará Flor... ¡paso a paso!" se atajó entonces Salwe con una sonrisa pícara, para luego repasar cómo surgió la química entre ellos.

"Fue en Sex. Ella fue con amigas, estaba entre el público y pasó a esa parte que hago yo -que es una contra escena de un cuadro que hay- donde esa persona tiene que colocar un poco de vela o de hielo en el cuerpo... y fue una muy buena voluntaria", recordó Martín.

Martín Salwe y Nenu en Bailando 2023.JPG

En tanto, frente a la consulta de Guido Záffora de si ya intimaron, la pareja evitó responder directamente si bien dieron a entender que sí. "El otro día nos vimos y compartimos una cena buenísima con sushi, charlamos un montón, miramos una película, leímos un libro..." dijo a modo de guiño el locutor.

"Él es re bueno, re divertido, entonces sé que la voy a pasar re bien", aseguró luego la bailarina frente a la consulta de la conductora sobre si no tenía miedo de sumar a su flamante relación con Salwe ser ahora también su bailarina después de que Milett Figueroa pidiese cambio de compañero.

Al mismo tiempo recordó que, tras su cruce en Sex, en la foto de prensa que hizo todo el staff del Bailando, Martín se acercó para charlar con ella y la piropeó. "Qué lindos ojos que tenés" fue la frase con la que despertó su interés, tras lo cual comenzaron a verse en fiestas en las que fue creciendo el interés de uno por el otro, hasta llegar al actual romance al que sin duda le sacarán provecho en la pista de baile televisiva.