Lali González aclaró sus confusos dichos contra Anabel Sánchez en el Bailando 2023

Lali González Bailando 2023

Al quedar sentenciada, la participante volvió a la pista este martes, y tras ser salvada por el jurado, decidió aclarar ciertas cuestiones del enfrentamiento con su compañera. “Lo qué pasa es que yo no me sé pelear. Lo explicó como porteña porque veo que así lo entienden más, bueno, paso esto, yo hace dos semanas ya hablé con Anabel en vestuario y quedó todo joya, todo divino”, comenzó diciendo.

Y explicó: “El viernes me encuentro con algo y digo qué pasa, y entonces yo memorice algo de Moria y tire todo de una pelea en realities que yo vi mezclado con Esperando la Carroza. Porque si yo me peleo, voy a llorar entonces tire todo derecho. Tres empanadas porque mezclé la película”.

Anabel Sánchez apuntó sin filtro contra Mariano de la Canal y Lali González en el Bailando 2023

Anabel Sánchez estuvo este viernes en la pista del Bailando 2023 (América) y dejó a todos sin palabras al plantarse firme contra Mariano de la Canal y Lali González.

Luego de saludar a Marcelo Tinelli, la participante decidió agradecer a sus seguidores por el apoyo en los últimos días y comenzó con sus polémicas declaraciones. " Estamos en época de Halloween y nace cada muerto, cada fantasma, y creo que una de ellos es Lali González”, explicó.

“Tiene una carrera hermosa y me parece cualquiera que dijo que nosotros estábamos coqueteando y por eso el jurado me había puesto 10. Después que yo mandé a alguien de seguridad a sacarla del camarín, cuando yo me cambié al enfrente de ella y de todo mi equipo”, sumó.

Al escuchar su descargo, desde el jurado le consultaron en donde se habían dado los dichos del actriz y desde el stream, Mariano de la Canal respondió: “Fue una cosa qué pasó en el stream y se viralizó. Lali dijo que Anabel tiene una falsa humildad, pero no fue solamente ella sino muchas de las chicas”.

En ese sentido, Milett Figueroa, quien se encontraba también en la cabina, destacó que no opinaba de esa manera y que incluso veía a Anabel "muy genuina". "Hay gente falsa en todos lados", remató entonces Mariano.

“Obvio, como vos, sos uno de ellos. Cuando se van los invitados te pones a hablar mierda de ellos. Yo salí a defenderme y no me parece que esté subida en un pony”, cerró la modelo desde la pista.