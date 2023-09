La inesperada confesión de Lali González en la pista del Bailando 2023

Lali González

Fue entonces que el conductor le preguntó a Lali si estaba soltera, y al confirmar que si, ella aprovechó para decirle que le presente algún amigo. En eso, Marcelo sugirió a su primo Tirri y todo derivó en una inesperada declaración de amor.

“Tirri es mi mejor amigo y me está entrenando para ser DJ, pero yo estoy enamorada hace mucho tiempo de Ángel de Brito. El sabe pero no me cree, y ya sé que no me va a dar bola", reveló.

La pregunta zarpada de Marcelo Tinelli al bailarín Rodrigo Jara sobre su tamaño: "¿Hiciste algún...?"

La última pareja que se presentó este jueves en el Bailando 2023 (América TV) fue la de Romina Malaspina y el bailarín Rodrigo Jara."Fuerte el aplauso para el amigo, el gran amigo", dijo el conductor Marcelo Tinelli e hizo un gesto con sus manos para destacar el tamaño del miembro de Jara.

"No, es una cosa increíble. ¿Siempre fuiste así o hiciste algún trabajo manual? Yo, para saber, para intentar hacer algo con mi esencia. Por ahí es un laburo que va haciendo. Siempre uno tiene que aprender en la vida. ¿Cómo llegaste a eso?", le preguntó el presentador picante.

Jara, entre risas, le respondió: "No sé, es lo que hay, Marce". "¿No hiciste nada que puedas decirme? ¿O comer a la mañana tal cosa? ¿No me podés dar ningún tip de nada?", volvió a insistir Marcelo.

"Perdón, pero no", le dijo el bailarín un poco avergonzado. "Voy a comprar lo que sea, eh. Girasol, maiz, maní, lo que sea", reiteró Tinellí. Ahí, Moria Casán sugirió: "Las tiritas de goma para la sangre". "Hay que poner tiras de goma, lo que sea, tiras plásticas", bromeó el conductor. "Puede ayudar las tiritas de goma, creo no es el camino, me parece", le respondió Rodrigo divertido.