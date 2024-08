Las nominaciones de los Martín Fierro 2024 expusieron una guerra contra Furia en Telefe

Embed

En A la tarde (América TV) repasaron la lista de nominados y advirtieron que resulta llamativo que Furia no esté entre los nominados. Al parecer, esa decisión respondería a una guerra declarada en Telefe contra la ex GH.

Vale recordar que, a pocas semanas de su salida del juego, Juliana Scaglione buscó romper su contrato con el canal de Martínez y hacer su propio camino.

"Está La Tora, La China Ansa y Rochi Hernández ¿Y por qué no figura Furia?", planteó Luis Bremer en el programa de Karina Mazzocco. "En Telefe le habrán bajado el pulgar", remató su compañero, Diego Esteves.

Furia participó de un evento en Uruguay, pero -como no podía ser de otra manera- todo sucedió en medio de un escándalo. La ex Gran Hermano protagonizó una pelea con uno de los periodistas que estaban en el lugar para cubrir dicho acontecimiento.

En un momento, la entrenadora de crossfit increpó a un movilero de América TV, Gustavo Descalzi, con quien discutió porque querría borrar el material que tenía su camarógrafo.

A horas del evento, Furia publicó un fuerte descargo, donde dirigió sus misiles a LAM, el programa de Ángel de Brito: "Quiero agradecer enormemente a los agentes de seguridad que me ayudaron con LAM, que no dejan de hostigarme, como hacen en Buenos Aires. Imagínense lo importante que soy que hasta vinieron a Uruguay a maltratarme. Les deseo mucha paz y brillo porque no lo tienen. Y ojalá aprendan a que tienen que trabajar duro por el rating".

El su cuenta de Twitter, el periodista se cansó y le respondió a la ex Gran Hermano.

"Alguien le puede avisar a Furia que.... 1. No tenemos ni mandamos cronista a Uruguay. 2. Que no sabe de redes ni de televisión, que solo fue la sexta eliminada de un reality. 3. Que escriba en castellano. 4. Que hace meses, no es noticia para nosotros 5. que nos reímos de ella. No con ella", expresó el conductor de LAM.