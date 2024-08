El video del escándalo de Furia a los gritos en Uruguay: con quién discutió y por qué se sacó tanto

El periodista uruguayo Gustavo Descalzi habló en Intrusos, América Tv, sobre lo sucedido con Furia y contó cómo fue el cruce verbal que tuvo con la ex GH y que derivó en el terrible escándalo que quedó registrado en un video donde la ex GH pide de muy mala manera que se borre el material registrado. "Dame tu cámara, borrá eso pende.. de mie.. Quiero que lo borres", le decía la tatuada sacada al camarógrafo.

"Furia había llegado temprano al hotel y había propuesto una convocatoria para venir a alentarla. Y había deslizado a la organización de que tengan cuidado porque iba a venir mucha gente, que había que poner vallas y avisarle a la policía. Y había 20 personas. Eso ya la sacó del eje, arrancó mal", indicó Descalzi.

Y continuó: "Se sacó media hora fotos con todos y después hizo una nota con la presentadora Flavia Pintos, que lleva 20 años al aire. La señorita Flavia le hace una pregunta que la sacó del eje. Furia dice: 'yo gané el Gran Hermano', y Flavia le dice: 'ganaste en popularidad, fue una experiencia maravillosa pero en realidad el que ganó fue Bauti' . Y ella se puso como loca y dijo: 'a mí me robaron, esto fue una estafa, fue todo trucho, Telefe miente' . Y le dijo algo feo a la periodista, un destrato refiriéndose a una dama".

"Ella ingresa y le digo: '¿A ver quiénes son los que mienten? ¿Qué pasó?'. Y me dice: 'me estas acosando'. Pretendía que nosotros borráramos la nota", profundizó Descalzi.

"Después de este escándalo bochornoso dijo: 'me voy del evento'. Y se fue a la habitación. Fue al comienzo del evento y un famoso argentino la llamó a la habitación y le dijo que era una gala solidaria y que no podía dejar a toda la organización", concluyó el periodista sobre el escándalo con Furia, quien luego terminó bajando a participar del evento.

Escándalo con Furia en un evento en Uruguay: enojo, gritos y las fotos de su particular look

La ex Gran Hermano 2023 Furia asistió a un evento en Uruguay con un particular look con un vestido largo rojo de estilo de época y en la alfombra roja se mostró molesta por la presencia de la prensa, ya que aparentemente no quería dar notas.

Furia se enojó y discutió fuerte con los organizadores de La cena de los famosos, un evento organizado por Juan Herrera a beneficio de la Fundación ProCasmu que se realizó en el exclusivo hotel Radisson de Montevideo.

furia escandalo evento uruguay 3.jpg

"Furia discute con los organizadores y dice que hasta que no borren las notas de la cámaras no vuelve al evento. Se fue a encerrar a su cuarto", precisó la cuenta de X de @elejercitodelam.

La tatuada no tenía intensiones de dar notas a los medios y se generó un momento de mucha tensión en el lugar. Incluso, la ex GH les pidió enfurecida a los periodistas y camarógrafos que borraran las imágenes que habían tomado de ella.

Una hora después de discutir con los periodistas y organizadores del evento, a Juliana la pudieron convencer que bajara de su habitación y finalmente participe de la cena para la cual fue contratada.