"Fue ahí que Moria gira y llama '¡ Marcelo, vení que hacemos una foto!'", detalló Luis. Y a pesar de su sorpresa al darse cuenta que esa otra persona no era otro que Polino, en ningún momento atinó a negarle el saludo. Como el caballero educado que es, el presidente de Aptra posó sonriente para los flashes en medio de la enorme expectativa ante semejante encuentro público. "Puse la cara para la foto", confió entonces y acostumbrado a los embates.

En tanto, ante la consulta de qué ocurrió luego de posar juntos, Luis Ventura explicó que mientras Moria se retiraba hacia otro lugar, fue Marcelo Polino quien se acercó hasta él para saludarlo como si nada hubiese ocurrido en todos estos meses.

Qué se dijeron. Nada. "Sólo se acercó para saludarme con un beso, y yo no iba a sacarle la cara. Mientras tanto, me manda la IGJ a Aptra todas las semanas. Él sabrá", concluyó a pura sinceridad Luis Ventura quien sigue trabajando en pos del crecimiento de la Asociación periodística. Y como dice la frase popular: "Ladran Sancho, señal que cabalgamos".

@PETERORQUERA

Qué pasó entre Luis Ventura y Marcelo Polino

La relación entre Luis Ventura y Marcelo Polino quedó rota tras un fuerte conflicto vinculado a la gestión de APTRA, la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofónicas Argentinas, que preside Ventura. El detonante fue la denuncia que Polino presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para acceder a documentación y balances de la entidad.

El periodista sostuvo que su reclamo no nació de una pelea personal, sino de pedidos reiterados de información que, según afirmó, no obtuvieron respuesta. “Yo presenté a la IGJ mi denuncia porque quería ver la documentación”, explicó Polino.

La respuesta de Ventura no tardó en llegar y fue contundente. El presidente de APTRA cuestionó que no hubiera hablado directamente con él antes de recurrir a la justicia y llegó a compararlo con Jorge Rial.

Según lo trascendido, la IGJ habría detectado fallas administrativas y contables, incluida la falta de balances desde 2018. Polino aseguró que el organismo aceptó su presentación y que, como consecuencia, APTRA debería volver a realizar una asamblea. En tanto, desde la institución informaron que todo está en vías de resolución dado que no tienen nada que esconder.