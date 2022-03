Leo García disparó contra El Hotel de los Famosos tras su polémica salida

"Yo nunca había tenido la experiencia", dijo García refiriéndose a participar en un reality, y acto seguido disparó "Creo que en realidad me equivoqué al haber ido, por eso me escapé". No obstante, confió que fue sabiendo que era un reality show, por lo que tenía que usar la cámara al máximo, mostrando una versión distorsionada o amplificada de lo que uno es.

Leo García Martín Salwe.jpg Leo García y Martín Salwe vivieron un intenso cruce mientras convivieron en El Hotel de los Famosos, que el cantante no dudó en calificar de 'acoso constante'.

Con relación al episodio con Martín Salwe que desató el escándalo, cuando el columnista Pepe Ochoa le pregunta, el cantante aseguró que no volvería a trabajar con él "Porque lo que sucedió, sucedió de verdad. Yo me sentí mal . De movida me sentí acosado... Yo no fui de levante al programa" disparó. Y agregó "Era un acoso contante. Me tiraba 'mirá qué lindo que soy, esta noche te voy a cog..., o me tiraba sos activo o pasivo' y es incómodo que te traten así en la televisión".

No obstante, Leo García aseguró que no guarda rencor, "para mí ya es parte del pasado. Pero en estas épocas hay que pensar muy bien lo que se va a decir, y más siendo un comunicador social -como lo es Salwe que es locutor-".

El Hotel de Los Famosos: Así fue la abrupta salida de Leo García

Leo García decidió dejar El hotel de los famosos. Después de diferentes peleas dentro del programa con algunos de sus compañeros, el artista optó por renunciar.

En el inicio de la gala del martes, Pampita anunció la decisión del cantante. "Leo no pudo resistir y dejó a sus compañeros sorprendidos", expresó la conductora del programa.

El intérprete de "Reírme más" se bajó de la cama, dejó el micrófono corbatero, abrió la puerta de la habitación y se fue de El hotel de los famosos.

"Había amenazado varias veces con irse", comentó el Pato Galván. "Sí, se lo había dicho a Kate Rodríguez", asintió Silvina Luna, mientras debatían entre los participantes sobre la decisión del artista.