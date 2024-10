Lola Bezerra se solidarizó con Jimena Campisi y le hizo un terminante pedido a Tomás Constantini

Acto seguido, se centró en la disputa con Campisi y opinó: “Es una lástima que se pierda todas esos años sin ver a su hijo. Una lástima por Jime también, me dio mucha pena lo que le está pasando, y ojalá que Tomi recapacite”.

“Siempre escucharía a mis hijos. Si ellos no quieren estar con el padre los respeto pero también trataría de sentarme con Tomi y como son dos personas adultas, ver la forma de juntarlos”, analizó.

Lola Bezerra Intrusos

De esta forma, dejó en claro su consideración hacia Jimena y admitió: “Tendría la misma bronca que ella de ver que una persona está en Miami, vive una vida de millonario y tu hijo por ahí pasa necesidades. Lo veo pésimo".

Por otro lado, opinó sobre el rol de Eduardo Constantini, abuelo de Milo, y aseguró: “Yo creo que los padres no tienen nada que ver, de hecho la ayudaron bastante. No sé si le compraron un departamento a Milo…Pero bueno, yo si fuera la abuela trataría de acercarme a ese nieto. Aparte tienen muchísimo dinero, para ellos no sería nada”.

“Tomi, hacete cargo de tu hijo. Yo soy mamá y las mamás también necesitamos de los hombres, que cumplan el rol de padre”, sentenció al final de la nota.

Embed

El duro relato de Jimena Campisi sobre su historia con Tomás Constantini: "No lo quiero ni recordar"

La modelo Jimena Campisi pelea hace 12 años por la ausencia económica de Tomás Constantini hacia el hijo que tuvieron juntos, y este jueves habló en A la Tarde (América) para visibilizar su situación.

En lo el programa, Jimena hizo una reconstrucción de lo que fue su tormentosa relación y recordó: “Fue corto. Yo lo conozco a Tomás haciendo temporada de teatro en Carlos Paz y cuando termino vengo a vivir a Buenos Aires. Después de seis meses decidimos tener un bebé, yo estaba de novia con él”.

"Tenía 24 años, y esa cosa de los regalos que me hacía, obviamente que a cualquier mujer la deslumbra. Decían que salían, que se pasaba, pero conmigo no. Cuando quedo embarazada, si. Empezó a salir, volvía a cualquier hora y se pasaba de todo, no lo quiero ni recordar”, siguió entre lágrimas.

En ese sentido, destacó que el embarazo fue un quiebre en la relación y desde que el bebé nació quedó completamente sola. “Todos necesitamos una mamá y un papá. Me angustia porque yo soy re sensible en el amor y en todo. Creo que todos los merecemos. Y mi hijo, tiene a mi pareja, que es maravilloso, y hace de papá”, manifestó.

De todas formas, aseguró que actualmente no insiste en una re vinculación, sino que pelea por el cumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente.

“Mi decisión de salir hoy fue porque quiero pelear por la cuota alimentaria de mi hijo, es lo único", sentenció y confesó que no tiene otras intenciones de mostrarse en los medios más que sus declaraciones en el programa de Karina Mazzocco.